"Bóc giá" loạt siêu xe từng xuất hiện cùng Huấn Hoa Hồng, có chiếc lên tới 15 tỷ đồng

Huấn Hoa Hồng tên thật là Bùi Xuân Huấn (sinh năm 1985, quê Yên Bái, nay là Lào Cai) được biết đến như một dân chơi xe đình đám khi thường xuyên khoe những hình ảnh gắn liền với cuộc sống sang chảnh với loạt xe sang, xe thể thao cho đến các loại siêu xe đắt tiền gắn với biển số đẹp.

Chiếc xe sang đầu tiên phải kể đến Mercedes G63 AMG màu trắng, bản nhập khẩu kèm biển số VIP của Huấn Hoa Hồng mua nhân dịp sinh nhật vợ vào cuối năm 2023.

Đáng lưu ý, biến số VIP xuất hiện trên xe dường như là biển số được đăng ký cho chiếc xe này trùng với năm sinh của vợ Huấn Hoa Hồng.

Mercedes G63 AMG được mệnh danh là "SUV hạng sang quốc dân" khi được nhiều đại gia Việt sử dụng và săn đón.

Được biết, Mercedes G63 AMG nhập khẩu về Việt Nam năm 2020 có giá khoảng 15 tỷ đồng.

Đặc biệt, theo thông tin từ website của Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam, biển số 30K-797.97 được đấu giá thành công với số tiền hơn 440 triệu đồng.

Chỉ 2 tuần sau khi tặng vợ chiếc Mercedes G63, Huấn Hoa Hồng lại đăng tải chiếc siêu xe McLaren 720S đã về đến nhà riêng của mình.

Chiếc siêu xe McLaren 720S có màu cam, sản xuất năm 2018 và được showroom chuyên mua bán xe lướt ở Hà Nội tiết lộ giá 14,8 tỷ đồng.

Chưa hết, siêu xe này còn mang gói độ hơn 2 tỷ đồng, đến từ nhà độ của Nga là TopCar Designs.

Trước đó, Huấn Hoa Hồng thường xuyên xuất hiện cùng một chiếc xe Land Rover Range Rover mạ vàng.

Được biết, đây là chiếc xe được Huấn Hoa Hồng mua với giá 6,4 tỷ đồng vào năm 2018. Chưa kể hơn 1 tỷ đồng tiền mạ vàng và một số tiền lớn để lấy biển số tam hoa.

Một chiếc xe khác mang biển số 30H-797.97 cũng thường xuyên xuất hiện cùng vợ chồng Huấn Hoa Hồng là Porsche Panamera màu hồng nổi bật, có giá trên 5 tỷ đồng.

Mới đây nhất vào đầu năm 2025, Huấn Hoa Hồng chia sẻ hình ảnh chụp cạnh chiếc VinFast VF 3 gắn biển số 51D-999.99 khiến dân mạng “phát sốt”.

Được biết, biển số này được đấu giá với số tiền lên đến 4,13 tỷ đồng, cao gấp 17,2 lần giá trị chiếc VinFast VF 3 phiên bản thuê pin (240 triệu đồng) và 12,9 lần giá phiên bản mua kèm pin (322 triệu đồng).

Gắn biển VIP, chiếc VF 3 trở thành chiếc xe điện mini đắt nhất Việt Nam với tổng giá trị lăn bánh lên tới 4,47-4,45 tỷ đồng, tương đương Mercedes-Benz GLC 300 hay BMW X3 M Sport.

Không chỉ xuất hiện cùng loạt xe sang và siêu xe, Huấn Hoa Hồng còn có sở thích sưu tầm loạt xe máy, xe tải biển số đẹp như "ngũ quý 9", "tam hoa 89A 16333", và "ngũ quý 5".

Căn nhà dát vàng, nội thất xa hoa cùng dàn xe sang hàng chục tỷ đồng của Huấn Hoa Hồng khiến cộng đồng mạng không khỏi choáng ngợp trước sự giàu có của “hiện tượng mạng” này.