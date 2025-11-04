Bán thịt bò quá rẻ, chủ quán bị công an sờ gáy” và cái kết

Nhờ trực giác, công an vạch trần vụ án “bò giả”

Gần đây, một vụ án bán thịt bò kho siêu rẻ đã bị phanh phui, sự thật đằng sau các tô “thịt bò” thực chất lại là thịt lợn đã qua chế biến. Món thịt bò này đã được bán tại nhiều thị trấn và làng mạc ở huyện Tam Đài (Tứ Xuyên, Trung Quốc), với tổng doanh thu lên tới 120.000 NDT (432 triệu đồng).

Vào ngày 21/10 năm nay, nghi phạm Tần đã bị Cục Công an Tam Đài chuyển đến Viện Kiểm sát để xem xét và truy tố vì nghi ngờ bán hàng giả và hàng kém chất lượng.

Chủ xe bán rong "thịt bò kho" siêu rẻ

Vụ việc bắt đầu từ cuối năm 2024, khi Đội điều tra tội phạm môi trường, thực phẩm và ma túy thuộc Cục Công an huyện Tam Đài đã phát hiện ra một người bán hàng rong đang bán “thịt bò kho” với giá rẻ bất thường. Giá bán của người này chỉ 60 - 70 NDT (216.000 - 252.000đ)/kg, thấp hơn nhiều so với giá thị trường.

Trực giác nghề nghiệp khiến các công an nghi ngờ có điều bất thường với lô “thịt bò kho” này. Sau đó, họ đã phối hợp nhanh chóng với các cơ quan liên quan để tiến hành điều tra, lấy mẫu "thịt bò kho" đem đi xét nghiệm.

Kết quả, thứ được bán dưới lớp vỏ bọc “thịt bò kho” thực chất là thịt lợn kho. Không chỉ thành phần không đúng với nhãn mác, mà hương vị và giá trị dinh dưỡng của chúng cũng khác biệt đáng kể so với thịt bò. Tuy nhiên chúng lại thu hút người tiêu dùng nhờ mức giá rẻ.

Tháng 1/202, công an đã triệu tập anh Tần - người bán đến đồn để điều tra.

Kết quả điều tra cho thấy từ tháng 9/2024, Tần đã mua hơn 100.000 NDT (360 triệu đồng) thịt lợn kho (với hai vị cay và vị nước tương) từ một khu chợ. Để che giấu hành vi của mình, hắn đã cố tình bóc nhãn gốc trên bao bì thịt lợn và bán dưới dạng thịt bò kho tại một số thị trấn thuộc huyện Tam Đài, với doanh thu tích lũy hơn 120.000 NDT (432 triệu đồng).

Ngày 21/10, nghi phạm Tần đã bị Cục Công an Tam Đài chuyển đến Viện Kiểm sát để xem xét và truy tố với cáo buộc buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc từ pháp luật.