Ruộng mía cho khách… “hái trộm” vào ban đêm, tiền vẫn “ting ting” ầm ầm

Từ câu đùa trên mạng đến dịch vụ “siêu hút khách”

Gần đây, ruộng mía rộng 1,5 mẫu của ông Wang Yong Long ở Tân Xương, Thiệu Hưng đã trở thành địa điểm “check-in” nổi tiếng của nhiều người vào ban đêm.

Bên cạnh ruộng mía có một tấm biển ghi rõ: "Từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng, 18 NDT (65.000đ)/cây, ăn bao nhiêu cũng được". Nơi này đã trở thành địa điểm vui chơi, giải tỏa áp lực cho nhiều người dân thành thị.

Mỗi đêm, người dân từ Hàng Châu hoặc Ninh Ba sẽ đến đây, mang theo cuốc, máy gọt vỏ mía và trải nghiệm cảm giác “trộm mía ban đêm” - điều mà họ muốn nhưng không dám làm khi còn nhỏ.

Ông Long (39 tuổi) cho biết, sự nổi tiếng bất ngờ của ruộng mía bắt đầu từ một trò đùa của cư dân mạng.

Đầu tháng 10 năm nay, khi mía có thể thu hoạch, ông đăng một đoạn video ngắn lên mạng và mời mọi người cùng tới nếm thử. Không ngờ lại có một cư dân mạng bình luận rằng: "Sếp ơi, tối nay em có thể đến ruộng của anh để hái mía được không”.

Bất ngờ hơn nữa là ông Long vui vẻ đồng ý. Tuy nhiên, sau khi chờ đợi nhiều đêm, ông thấy ruộng mía vẫn vắng lặng. Hóa ra cư dân mạng tuy “mạnh miệng” nhưng lại cảm thấy ngại và xấu hổ khi thật sự “bắt tay vào làm”.

Do đó, ông Long và mẹ đã bàn bạc và quyết định dựng một tấm biển ghi giá rõ ràng, biến ruộng mía thành “khu vực trải nghiệm tự phục vụ” vào ban đêm - thời điểm không có ai trực ở đây, người tiêu dùng có thể quét mã để thanh toán sau khi ăn no. Và nếu không thích, người tiêu dùng cũng không cần phải mua.

Ông Long còn chu đáo chuẩn bị sẵn một bộ dụng cụ đầy đủ, bao gồm dao rựa, dao gọt vỏ mía cho các “thượng đế”.

Hành động này đã thực sự khơi dậy niềm vui như trẻ thơ trong lòng mọi người. Nhiều cư dân mạng từ Hàng Châu và Ninh Ba đã lái xe hai tiếng đồng hồ để đến đây. Làm việc ban ngày và trải nghiệm việc cắt mía vào ban đêm - hai phong cách sống hoàn toàn khác biệt - khiến họ vô cùng phấn khích, đặc biệt là những người ở thành thị vốn luôn tìm cách những cách giải tỏa áp lực thú vị như thế này.

Một cư dân mạng có biệt danh Bai Fen Hao cho biết, anh đã cùng gia đình tới ruộng mía vào buổi tối. Đối với Hao - người vốn lớn lên ở thành phố, ruộng mía thật sự là một trải nghiệm thú vị.

Anh cho biết, trước đây chỉ được thấy mía xếp gọn gàng trong các cửa hàng trái cây. Khi tới ruộng mía, anh mới biết mía được cắt thành từng khúc để trồng.

Dưới ánh đèn pin le lói ban đêm, anh Hao và gia đình đã được trải nghiệm niềm vui đặc biệt khi cắt mía vào ban đêm.

Các vị khách hào hứng khoe thành quả "trộm mía" ban đêm

Ông Huang, một người từng có tuổi thơ bên ruộng mía ở quê nhà chia sẻ, trải nghiệm này lại mang đến một niềm vui khác. Ông kể rằng hồi nhỏ từng chỉ biết “chảy nước miếng” khi nhìn thấy những cây mía trên cánh đồng. Lần này, cuối cùng ông có cơ hội trải nghiệm hái mía để thực hiện ước mơ thời thơ ấu.

Chủ ruộng mía - ông Long cho biết trải nghiệm này sẽ kết thúc sau gần 2 tuần nữa. Ruộng mía ban đầu có hơn 4.000 cây mía. Sau chưa đầy một tháng "trải nghiệm tự phục vụ", hiện chỉ còn lại hơn 1.000 cây mía, tạo ra doanh thu hơn 30.000 NDT (108 triệu đồng).

Vào ban ngày, hầu hết khách hàng mua mía với số lượng lớn, thường mua nhiều bó mía. Vào buổi tối, đa phần khách hàng là người mua lẻ, cuối tuần có khoảng hơn 20 người.

Những năm trước, ông Long thường tổ chức chương trình nếm mía miễn phí, nhưng "trải nghiệm tự phục vụ" năm nay lại là một thử nghiệm đầy mới mẻ.

"Ban đầu chỉ là sáng kiến ​​dựa trên trò đùa của cư dân mạng, nhưng tôi không ngờ nó lại thành công đến vậy!", ông Long nhận định.

Tiếp theo, ông dự định mở rộng mô hình trải nghiệm này sang các loại cây trồng khác và mở rộng quy mô ruộng mía.