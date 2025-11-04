Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Giá vàng hôm nay 4-11: Tiếp tục giảm mạnh

Sự kiện: Giá vàng
Giá vàng hôm nay, 4-11, tiếp tục lao dốc trong bối cảnh Trung Quốc hủy bỏ ưu đãi thuế cho người bán vàng, thương mại Mỹ - Trung Quốc bớt căng thẳng...

Đến 6 giờ sáng 4-11 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.005 USD/ounce, giảm 20 USD so với mức đỉnh 4.025 USD/ounce đạt được trong phiên đêm qua. Đây là mức giảm đáng kể chỉ trong vài giờ, phản ánh sự điều chỉnh nhanh chóng từ giới đầu cơ sau chuỗi ngày giá vàng biến động mạnh gần đây.

Đêm qua, thị trường chấn động với thông tin Trung Quốc hủy bỏ ưu đãi thuế vàng tồn tại từ lâu. Theo đó, các nhà bán lẻ sẽ không còn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng khi bán vàng.

Động thái này nhằm tăng thu ngân sách trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc đối mặt áp lực, song dự báo sẽ đẩy chi phí mua vàng lên cao đối với người tiêu dùng nội địa ở quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới. 

Điều này có thể làm giảm nhu cầu vàng vật chất tại Trung Quốc, gián tiếp gây áp lực giảm giá toàn cầu.

Việc giảm bớt căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc đã làm suy yếu vai trò trú ẩn của vàng. Đồng thời, đồng USD tăng giá khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác. Từ đó, nhiều người hạn chế mua vàng. Giá vàng hôm nay gánh thêm sức ép đi xuống.

Theo Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

Nguồn: [Link nguồn]

04/11/2025 06:55 AM (GMT+7)
