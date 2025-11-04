Chỉ một lời đe dọa của ông Trump khiến thị trường tiền số bốc hơi 500 tỷ USD

Thị trường crypto rơi tự do

Đầu tháng 10, thị trường tiền điện tử chứng kiến phiên lao dốc mạnh, gây thiệt hại hàng tỷ USD. Nguyên nhân xuất phát từ tuyên bố của ông Trump đe dọa áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc. Lo ngại căng thẳng thương mại leo thang, nhà đầu tư đồng loạt bán tháo các tài sản rủi ro như crypto.

Theo CoinGlass, đây là “sự kiện thanh lý lớn nhất lịch sử tiền số”, với quy mô hơn 19 tỷ USD bị “thổi bay” chỉ trong một đợt bán tháo. Vốn hóa toàn thị trường rơi từ 4.100 tỷ USD xuống 3.600 tỷ USD.

Một yếu tố khiến cú sập thêm nghiêm trọng là việc nhiều nhà đầu tư crypto sử dụng đòn bẩy tài chính. Khi giá giảm, họ buộc phải bán tháo tài sản để tránh cháy tài khoản, tạo hiệu ứng domino và kéo thị trường xuống sâu hơn.

Thị trường đã hồi phục như thế nào sau cú sốc?

Chỉ vài ngày sau đợt lao dốc, thị trường crypto bắt đầu phục hồi trở lại. Đến ngày 27/10, thông tin tích cực xuất hiện khi ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đạt tiến triển trong đàm phán thương mại, thậm chí có thể giảm thuế quan giữa hai nước.

Diễn biến này lập tức hỗ trợ thị trường: giá crypto tăng 3% – 5% theo ghi nhận của Yahoo Finance. Sự phản ứng nhanh chóng cho thấy tâm lý thị trường vẫn rất nhạy cảm với yếu tố chính trị và địa chính trị.

Tuy vậy, đợt hồi phục này không đồng nghĩa rủi ro đã biến mất bởi nền tảng thị trường crypto vẫn phụ thuộc lớn vào môi trường kinh tế, chính sách toàn cầu.

Nhà đầu tư crypto cần chuẩn bị cho điều gì?

Các chuyên gia cảnh báo đây không phải lần cuối thị trường crypto bị sốc trước biến động chính trị – kinh tế toàn cầu. Khi thế giới bước vào thời kỳ bất ổn kéo dài, crypto thường là tài sản bị bán tháo đầu tiên.

Ông John Paton (Kimura London & White LLP) nhấn mạnh crypto biến động mạnh khi kinh tế bất định: “Giá có thể tăng – giảm rất nhanh, đặc biệt khi có tin tức toàn cầu bất ngờ.”

Ông Nic Puckrin (CEO Coin Bureau) cho rằng crypto đã chứng minh đang “hòa nhập” với hệ thống tài chính toàn cầu, chịu ảnh hưởng từ yếu tố vĩ mô giống thị trường chứng khoán, nhưng dễ tổn thương hơn vì giao dịch 24/7 và tỷ lệ dùng đòn bẩy cao.

Lời khuyên chung: Hạn chế sử dụng đòn bẩy, tránh chạy theo “tip nóng”, và đánh giá rủi ro kỹ lưỡng trước khi rót vốn - nhất là khi chính sách thuế quan vẫn là công cụ gây biến động mà ông Trump ưa dùng.