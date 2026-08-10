Những đề xuất mới đáng chú ý về việc cấp sổ đỏ
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến vào đầu tháng 8. Theo đó có nhiều đề xuất mới về quy định cấp sổ đỏ, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân.
Những đề xuất mới đáng chú ý về việc cấp sổ đỏ.
Hiện nay, hành vi cố tình mua bán đất khi chưa có sổ đỏ là hành vi vi phạm pháp luật, theo luật hiện hành, mức xử phạt có thể lên tới 100 triệu đồng...
Theo Hồng Thủy ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-06/08/2026 10:48 AM (GMT+7)