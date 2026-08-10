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Những đề xuất mới đáng chú ý về việc cấp sổ đỏ

Sự kiện: Thị trường bất động sản

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến vào đầu tháng 8. Theo đó có nhiều đề xuất mới về quy định cấp sổ đỏ, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân.

Những đề xuất mới đáng chú ý về việc cấp sổ đỏ.

Những đề xuất mới đáng chú ý về việc cấp sổ đỏ.

Mua bán đất không có sổ đỏ, người dân có thể bị phạt đến hàng trăm triệu đồng
Mua bán đất không có sổ đỏ, người dân có thể bị phạt đến hàng trăm triệu đồng

Hiện nay, hành vi cố tình mua bán đất khi chưa có sổ đỏ là hành vi vi phạm pháp luật, theo luật hiện hành, mức xử phạt có thể lên tới 100 triệu đồng...

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Theo Hồng Thủy ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/08/2026 10:48 AM (GMT+7)
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