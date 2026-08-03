Cha mẹ cần chuẩn bị những gì khi muốn sang tên sổ đỏ cho con?
Sang tên sổ đỏ cho con là nhu cầu phổ biến của nhiều gia đình. Thế nhưng hiện nay không ít trường hợp vẫn gặp vướng mắc do chưa nắm rõ trình tự, thủ tục hoặc bỏ sót các mốc thời gian theo quy định của pháp luật.
Cha mẹ cần chuẩn bị những gì khi muốn sang tên sổ đỏ cho con?
Theo đề xuất mới nhất tại dự thảo Luật Đất đai sửa đổi 2026, sắp tới sẽ có thêm nhiều trường hợp không cấp sổ đỏ.
Theo Hồng Thủy ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-03/08/2026 11:32 AM (GMT+7)