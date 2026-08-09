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Mua bán đất không có sổ đỏ, người dân có thể bị phạt đến hàng trăm triệu đồng

Sự kiện: Thị trường bất động sản

Hiện nay, hành vi cố tình mua bán đất khi chưa có sổ đỏ là hành vi vi phạm pháp luật, theo luật hiện hành, mức xử phạt có thể lên tới 100 triệu đồng với hành vi này.

Mua bán đất không có sổ đỏ, người dân có thể bị phạt rất nặng

Mua bán đất không có sổ đỏ, người dân có thể bị phạt rất nặng

Loạt biệt thự, liền kề tại phường Thanh Xuân, Hà Đông, Dương Nội (Hà Nội) hạ giá bán
Loạt biệt thự, liền kề tại phường Thanh Xuân, Hà Đông, Dương Nội (Hà Nội) hạ giá bán

Hiện nay, lượng biệt thự, liền kề trên địa bàn các phường Thanh Xuân, Hà Đông, Dương Nội được rao bán khá rầm rộ, giá bán đang có dấu hiệu chững lại,...

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Theo Hồng Thủy ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/08/2026 18:16 PM (GMT+7)
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