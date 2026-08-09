Giá vàng hôm nay 9/8: Tiếp tục trụ vững ở ngưỡng cao

Giá vàng đã tăng gần 300 USD trong tuần qua, được thúc đẩy bởi liên tiếp những báo cáo đáng thất vọng về thị trường lao động Mỹ. Tâm lý lạc quan mạnh mẽ của các chuyên gia Phố Wall và nhà đầu tư Main Street cho thấy giá vàng có thể tiếp tục tăng trong tuần tới, theo khảo sát Kitco News Weekly Gold Survey mới nhất.

Đà tăng mạnh nhất của vàng trong một tuần kể từ tháng 1 bắt đầu vào thứ Ba (3/8) khi giá vàng trong thời gian ngắn kiểm định mức kháng cự ban đầu 4.100 USD/ounce, sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố số lượng vị trí việc làm còn trống trong tháng 6 giảm xuống, cho thấy thị trường lao động đang có dấu hiệu suy yếu.

Giá vàng tăng vượt 4.300 USD/ounce khi những dấu hiệu rạn nứt trên thị trường lao động khiến thị trường giảm kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 là dưới 50%. Trước khi báo cáo việc làm hôm thứ Sáu được công bố, xác suất này được thị trường đánh giá ở mức gần 60%.

Giá vàng trụ vững ở ngưỡng cao. (Ảnh: Minh Đức)

Một yếu tố khác được thị trường chú ý trong tuần là đợt can thiệp vào thị trường ngoại hối của Mỹ và Nhật Bản nhằm hỗ trợ đồng yên Nhật. Hoạt động mua vào đồng yên đã khiến đồng USD chịu áp lực giảm trong ngắn hạn, qua đó hỗ trợ giá vàng thông qua kênh tỷ giá.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 9/8, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 141 triệu đồng/lượng (mua) - 144 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được SJC niêm yết ở mức 140,5 triệu đồng/lượng (mua) - 143,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1,8 triệu đồng so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.341 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng báo cáo việc làm mới nhất cho thấy thị trường lao động Mỹ đang yếu đi rõ rệt. Tỷ lệ thất nghiệp giảm chủ yếu do nhiều người rời khỏi lực lượng lao động, qua đó làm giảm áp lực tăng lãi suất của Fed. Theo ông, giá vàng nhiều khả năng đã tạo đáy.

Ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, cũng đánh giá tích cực về triển vọng vàng. Ông cho rằng những bất ổn kinh tế có thể khiến Fed thận trọng hơn trong việc tăng lãi suất. Sau thời gian dài tích lũy quanh mốc 4.000 USD/ounce, dòng tiền đang quay trở lại thị trường vàng và xu hướng này có thể tiếp diễn.

Trong một báo cáo vừa được công bố, ngân hàng Deutsche Bank cho biết giá vàng vẫn đang trong “giai đoạn bùng nổ”. Một chỉ số thống kê cho thấy đợt tăng mạnh của vàng bắt đầu từ tháng 8/2024 và vẫn đang tiếp diễn.

Deutsche Bank cũng nhắc lại cảnh báo của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) đưa ra hồi tháng 12/2025. Thời điểm đó, BIS cho rằng các thống kê cho thấy thị trường vàng đã xuất hiện dấu hiệu giống một “bong bóng tài sản”, đồng nghĩa với nguy cơ điều chỉnh mạnh.

Dù vậy, Deutsche Bank vẫn giữ quan điểm lạc quan và giữ nguyên dự báo giá vàng sẽ đạt 4.600 USD/ounce vào cuối năm 2026.