Vé máy bay đi Singapore, Thái Lan giảm sâu trong mùa hè

Đặt vé từ TP HCM đi Singapore để công tác, chị Hoàng Loan, ở phường Xuân Hòa, bất ngờ vì mức giá lần đầu mua được kể từ sau dịch Covid-19.

"Năm ngoái, chặng TP HCM - Singapore có lúc lên tới 3,2 triệu đồng một chiều, còn năm nay tôi chỉ trả hơn 1,6 triệu đồng, gồm thuế, phí", chị nói.

Chiều về, vé cũng được áp dụng mức giá khuyến mại 19.000 đồng, nhưng sau khi cộng thuế, phí, tổng tiền chị Loan phải trả khoảng 2,4 triệu. Theo chị Loan, các khoản phí tại sân bay Singapore cao hơn chiều bay từ Việt Nam nên cùng giá vé niêm yết, số tiền thực trả vẫn chênh lệch đáng kể.

Tính cả hai chiều, chuyến đi Singapore của chị hết hơn 4 triệu đồng tiền vé, giảm khoảng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau Covid-19, các đường bay quốc tế mất nhiều thời gian để phục hồi, trong khi nguồn cung chưa trở lại như trước khiến giá luôn ở mức cao, nhất là vào mùa du lịch. Năm nay, nguồn cung tăng nhanh hơn, kéo theo cạnh tranh giữa các hãng và tạo thêm dư địa giảm giá.

Mức giá vé chị Loan mua không phải trường hợp cá biệt. Khảo sát các đường bay từ TP HCM đi Singapore và Thái Lan cho thấy giá khuyến mại 19.000-90.000 đồng, chưa gồm thuế, phí chiếm đa số các chặng bay trong tháng 8 và 9. Sau khi cộng các khoản này, vé TP HCM - Singapore từ hơn 1,6 triệu đồng một chiều, còn chặng TP HCM - Bangkok chưa đến 1,9 triệu.

Vé của một số hãng hàng không nước ngoài trên cùng đường bay hiện cao hơn khoảng 2-3 lần so với các hãng Việt Nam.

Từ Hà Nội đi Singapore và Thái Lan, giá vé của các hãng trong nước dao động 2,6-3 triệu đồng một chiều, gồm thuế, phí. Một số ngày trong tháng 8, mức thấp nhất còn hơn 2 triệu.

Với đường bay TP HCM - Jakarta, giá cũng giảm nhưng mặt bằng vẫn cao hơn Singapore và Thái Lan. Nếu trước đây vé khứ hồi thường ở mức 7-10 triệu đồng, hiện giá thấp nhất khoảng 6,3 triệu (gồm thuế, phí), tương đương hơn 3 triệu đồng mỗi chiều. Mức giá cao hơn một phần do quãng đường bay xa hơn.

Các đường bay từ Hà Nội và TP HCM tới châu Âu, Đông Bắc Á cũng giảm khoảng 10-15% so với trước.

Vé máy bay TP HCM - Singapore trong tháng 8, 9 (chưa thuế, phí). Ảnh: Thi Hà

Giá đi xuống trong bối cảnh các hãng tăng lượng vé cung ứng trên mỗi chặng. Theo dữ liệu dự báo của Công ty cung cấp dữ liệu hàng không OAG (Anh), Việt Nam có khoảng 7,3 triệu ghế cung ứng trong tháng 8, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái và đứng thứ hai Đông Nam Á, sau Indonesia. Trong đó, Vietnam Airlines có khoảng 2,8 triệu ghế, tăng 8,2%; Vietjet là 2,24 triệu ghế.

Nguồn cung trên các đường bay quốc tế cũng được tăng cường. Vietjet Air cho biết, nâng tần suất TP HCM - Kuala Lumpur lên 7 chuyến mỗi tuần trong mùa cao điểm, đồng thời mở đường bay TP HCM - Colombo từ ngày 18/8. Hãng cũng chuẩn bị khai thác các đường bay Hà Nội - Almaty và Hà Nội - Praha từ tháng 10.

Ông Hồng Thanh, chủ một đại lý vé máy bay tại TP HCM, cho biết cung tăng và cạnh tranh giữa các hãng là nguyên nhân quan trọng khiến giá vé quốc tế hạ nhiệt. Các hãng phải tăng khuyến mại, kích cầu trong bối cảnh sức mua chưa phục hồi như kỳ vọng.

Chi phí nhiên liệu cũng thuận lợi hơn cho các hãng. Từ ngày 1/7, Chính phủ tiếp tục kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng với xăng dầu, nhiên liệu bay đến hết ngày 30/9, giúp giảm một phần chi phí đầu vào của các hãng hàng không.

Về nhu cầu, thị trường khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh. Bảy tháng đầu năm, Việt Nam đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 7, lượng khách đạt khoảng 1,67 triệu lượt, trong đó đường hàng không chiếm gần 83%.

Nhu cầu đi lại quốc tế tăng trong khi nguồn cung được bổ sung khiến các hãng phải cạnh tranh mạnh hơn để thu hút khách. Đây cũng là một trong những yếu tố kéo mặt bằng giá xuống trong mùa hè năm nay.

Không chỉ quốc tế, trước đó các hãng cũng liên tục kích cầu trên thị trường nội địa ngay giữa cao điểm hè. Nhiều chương trình đưa giá vé một số chặng về mức 0 đồng hoặc vài chục nghìn đồng, chưa gồm thuế, phí.