Đừng để nhà nghèo đi vì treo đồng hồ sai chỗ

Không nên treo đồng hồ trên cửa, cửa sổ

Theo Báo điện tử VTC News, cửa sổ là nơi thu hút tài lộc, việc treo đồng hồ ở vị trí này sẽ chặn hết nguồn tài lộc, may mắn. Thay vào đó, bạn có thể treo đồng hồ ở hướng Thanh Long (bên trái) vì có linh vật Rồng Xanh bảo hộ, giúp đem lại may mắn cho gia đình.

Vị trí đối diện cửa chính

Đây là điều cấm kỵ quan trọng nhất mà bạn tuyệt đối tránh. Khi treo đồng hồ ở phía đối diện cửa chính có thể gây áp lực về thời gian, tạo nên cảm giác hỗn loạn và khiến bạn dễ nổi giận, cáu gắt.

Bên cạnh đó, trong tiếng Trung cách phát âm từ đồng hồ mang ý nghĩa "kết thúc", "chấm dứt". Chọn đồng hồ làm đồ trang trí trong nhà đặt ngay cửa chính được xem là sẽ "triệt tiêu" năng lượng tích cực, tài lộc chưa vào nhà đã bị chặn đứng. Đồng thời chúng cũng khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng.

Đầu giường trong phòng ngủ

Đặt đồng hồ trên đầu giường có thể tạo cảm giác căng thẳng, khiến giấc ngủ bị ảnh hưởng. Nó làm người nằm dưới cảm thấy gấp gáp, lo lắng về thời gian, làm cơ thể khó thư giãn hoàn toàn. Việc này cũng tác động đến chất lượng giấc ngủ, dễ gây hồi hộp, mất ngủ.

Treo đồng hồ ở hướng Nam

Trong thần thoại Ấn Độ, hướng Nam được coi là không tốt vì được cai trị bởi thần chết Yama. Do đó, treo đồng hồ ở hướng này có thể làm hao tổn sức khỏe, của cải của gia chủ.

Bạn nên treo 1 trong 3 hướng còn lại vì mỗi hướng đều mang ý nghĩa phong thủy tốt. Hướng Bắc và hướng Đông biểu thị sự giàu có, phát triển còn hướng Tây tượng trưng cho sự ổn định.

Không nên treo đồng hồ trên ghế sofa

Thông tin trên Báo Dân việt, nhiều gia đình thường treo đồng hồ trên ghế sofa ở phòng khách. Tuy nhiên, giống như việc treo đồng hồ trên giường ngủ, vị trí này được coi là cấm kỵ vì sát khí từ kim đồng hồ sẽ ảnh hưởng không tốt đến người ngồi bên dưới. Do đó, thay vì treo đồng hồ trên ghế sofa, bạn có thể treo đồng hồ ở đầu tủ hoặc phía trên TV.

Thay vì treo đồng hồ trên ghế sofa, bạn có thể treo đồng hồ ở đầu tủ hoặc phía trên TV.

Không nên treo đồng hồ vượt quá tầm mắt

Đồng hồ là biểu tượng của thời gian. Việc treo đồng hồ cao hơn tầm mắt của bạn có thể sẽ gây khó khăn trong việc coi giờ và cản trở sự lưu thông năng lượng trong nhà, khiến mọi việc trở nên chậm chạp, trì trệ.

Vì thế bạn nên treo đồng hồ ở những nơi dễ nhìn, khoảng cách lý tưởng là từ ½ đến ⅔ chiều cao bức tường.

Không nên treo đồng hồ gần vật kim loại

Đồng hồ và kim loại có sự xung khắc về năng lượng, trong khi đồng hồ mang tính dương tượng trưng cho sự chuyển động thời gian thì kim loại lại mang tính âm tượng trưng cho sự lạnh lẽo, cô độc.

Sự xung khắc từ 2 yếu tố này có thể ảnh hưởng đến hòa khí của gia đình, dễ dẫn đến nhiều mâu thuẫn giữa các thành viên.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.