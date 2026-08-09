Chốt giá vàng hôm nay ngày 9/8 tăng rất mạnh, người mua hòa vốn

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 9/8, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 9/8 chốt tuần với giá vàng miếng ở mức 144 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 9/8, giá vàng trong nước ngày 9/8/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 141 triệu đồng/lượng mua vào và 144 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 9/8 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên tuần trước, giá vàng tăng 4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 3 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 141 triệu đồng/lượng mua vào và 144 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 3 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước. Giá vàng Doji ngày 9/8 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 141 triệu đồng/lượng mua vào và 144 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 3 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 141 triệu đồng/lượng mua vào và 144 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 3 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 9/8, chốt một tuần giao dịch tăng rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước ở một số thương hiệu vàng lớn.

Với mức chênh lệch bán ra – mua vào là 3 triệu đồng/lượng và mức tăng 3 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước, nhà đầu tư hòa vốn sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 9/8, chốt tuần tăng rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: LDO.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 9/8, chốt một tuần giao dịch tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn so với chốt phiên tuần trước.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 141,2 –145,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 4,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 3 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 141,5 – 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 3,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 9/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 9/8 chốt tuần với giá vàng giao ngay ở mức 4.341 USD/ounce, tăng 295 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng giao tháng 10/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.401 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới có một tuần giao dịch tăng giá rất mạnh, chốt tuần ở vùng mốc trên 4.300 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, sau tuần tăng gần 300 USD/ounce, triển vọng của thị trường vàng thế giới trong tuần tới tiếp tục được giới phân tích đánh giá khá tích cực. Tuy nhiên, sau nhịp tăng mạnh và nhanh, thị trường cũng có thể xuất hiện những phiên rung lắc khi nhà đầu tư chốt lời và chờ thêm tín hiệu từ các số liệu kinh tế Mỹ.

Trong bối cảnh đó, tâm lý lạc quan đang chiếm ưu thế. Một khảo sát hàng tuần với 19 chuyên gia Phố Wall của một trang chuyên về kim loại quý cho thấy 16 người, tương đương 84%, dự báo giá vàng tiếp tục tăng trong tuần tới. Chỉ 2 chuyên gia cho rằng giá có thể giảm và một người giữ quan điểm trung lập.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.341 USD/ounce (tương đương khoảng 138,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 9/8 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 5,7 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 9/8, giá vàng ngày 10/8 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.