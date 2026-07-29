Các bước đơn giản để được cấp sổ đỏ lần đầu năm 2026
Làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) lần đầu đơn giản, nhanh chóng chỉ với 4 bước cơ bản sau, người dân có nhu cầu có thể tham khảo.
Hướng dẫn chi tiết thủ tục, hồ sơ xin cấp sổ đỏ lần đầu năm 2026
Các bước đơn giản để được cấp sổ đỏ lần đầu năm 2026.
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đề xuất cấp sổ đỏ dưới cả hai hình thức giấy và điện tử. Nếu được thông qua, đây được đánh giá là bước tiến quan trọng...
Theo Hồng Thủy ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-23/07/2026 16:07 PM (GMT+7)