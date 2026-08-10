Giá xăng dầu hôm nay 10/8: Giá dầu tăng do không chắc chắn về việc mở lại Hormuz

Giá dầu hôm nay, theo Reuters, sáng 10/8 (giờ Việt Nam), giá dầu tăng do sự không chắc chắn về việc mở lại eo biển Hormuz trong thời gian tới, khi Iran cho biết, thỏa thuận với Oman về việc xác định các tuyến đường vận chuyển mới đang ở giai đoạn cuối nhưng nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn phải đáp ứng các điều kiện khác.

Cụ thể, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 91 cent, tương đương 1,09%, lên 84,46 USD/thùng vào lúc 00:56 GMT, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 61 cent, tương đương 0,78%, lên 78,79 USD/thùng.

Iran tuyên bố hôm Chủ Nhật (9/8) rằng, thỏa thuận với Oman đang ở "giai đoạn cuối", nước này nhắc lại rằng tuyến đường thủy sẽ chỉ được mở cửa trở lại khi Washington đáp ứng các điều kiện khác, bao gồm việc Mỹ bồi thường cho Iran vì các cuộc tấn công diện rộng của nước này.

Ngày 9/8, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết, Iran và Mỹ không tham gia đàm phán và Tehran sẽ không bắt đầu đàm phán chừng nào Washington còn vi phạm thỏa thuận tạm thời được ký kết hồi tháng 6/2026.

Thêm một mối đe dọa nữa đối với nguồn cung dầu mỏ khác là, một nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia đã bị tấn công vào cuối tuần qua.

Giá dầu thế giới tăng nhẹ

Ngày 9/8, theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu WTI đứng ở mức 78,18 USD/thùng, tăng 0,98 USD/thùng (tương đương 1,5%), còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 83,55 USD/thùng, tăng 1,06 USD/thùng (tương đương 1,29%).

Đà tăng của giá dầu thời gian qua chủ yếu chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là các tuyên bố liên quan đến Mỹ và Iran, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Lượng dự trữ thương mại toàn cầu bị vơi đi

Bốn nguồn tin trong ngành cho biết thỏa thuận được đề xuất khó có thể thực hiện được do các lệnh trừng phạt của Mỹ và những điều khoản bảo hiểm khắt khe liên quan đến việc thanh toán.

"Cấu trúc của thỏa thuận Iran-Oman ở dạng hiện tại cũng như quyền lực mà nó mang lại cho Iran là điều mà (Tổng thống Mỹ Donald) Trump không thể chấp nhận được về mặt chính trị," Bjarne Schieldrop thuộc SEB Research nhận định. "Ông Trump sẽ vấp phải sự chỉ trích gay gắt trong nước nếu chấp nhận thỏa thuận này."

"Chúng ta cần eo biển đó được mở cửa trở lại hoàn toàn," John Kilduff, đối tác tại Again Capital, phát biểu.

Theo ông Kilduff, sự bất định kéo dài về kết quả cũng như thời điểm kết thúc cuộc chiến khiến giới giao dịch vô cùng lo lắng.

"Tình trạng gián đoạn nguồn cung càng kéo dài thì lượng dự trữ thương mại toàn cầu càng bị vơi đi," ông nói.

Diễn biến giá xăng dầu hôm nay tại thị trường trong nước

Hầu hết các mặt hàng xăng dầu trong nước đã được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm từ 15h00 chiều 6/8. Theo đó, giá xăng E10RON95-V giảm 530 đồng/lít so với kỳ trước, giá bán là 23.720 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III cũng giảm 530 đồng/lít, giá bán là 22.320 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 660 đồng/lít, giá bán là 21.720 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 6/8 giảm 80 đồng/lít, giá bán đang được áp dụng là 27.540 đồng/lít; Giá dầu hỏa kỳ điều chỉnh chiều 6/8 giảm 1.140 đồng/lít, giá bán là 26.260 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S cũng giảm 80 đồng/lít, giá bán mới là 16.390 đồng/kg.

Từ chiều 6/8, liên Bộ trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học 200 đồng/lít. Đồng thời, không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Bộ Công Thương cho biết, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 30/7 và kỳ điều hành ngày 6/8 là 110,194 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 7,846 USD/thùng, tương đương giảm 6,65%); 113,918 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 7,362 USD/thùng, tương đương giảm 6,07%); 152,686 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 6,330 USD/thùng, tương đương giảm 3,98%); 540,144 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 21,370 USD/tấn, tương đương giảm 3,81%).