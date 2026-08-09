Nhiều phòng trọ Hà Nội tăng giá

Căn của Đức đang thuê rộng khoảng 20 m2 nằm trong một tòa chung cư mini ở ngõ đường Cầu Giấy, cách công ty anh khoảng 3 km. Giá thuê 4 triệu đồng một tháng, chưa gồm phí dịch vụ, điện nước. Hợp đồng thuê hết hạn vào cuối tháng 8, quản lý tòa nhà thông báo chủ nhà sẽ tăng lên 4,4 triệu đồng trong nhóm chat.

Cao điểm lúc các sinh viên nhập học năm ngoái, chủ nhà đã tăng giá từ 3,8 triệu đồng lên 4 triệu. Năm nay họ tiếp tục nâng giá 10% là "rất đắt và vượt qua khả năng chi trả". Đức cho biết tính tất cả chi phí dịch vụ, điện nước vệ sinh, tiền thuê nhà lên đến gần 5 triệu đồng, bằng một phần ba thu nhập. Nếu tiếp tục gia hạn hợp đồng, anh lo ngại năm sau giá thuê tiếp tục tăng thêm.

Đức nói "đã bắt đầu tìm nhà mới để chuyển từ đầu tháng". Dù vậy, đi xem nhiều phòng cùng khu vực, anh cho hay mặt bằng giá neo cao vì ở khu tập trung nhiều trường đại học, khu văn phòng. "Có thể tôi sẽ chuyển sang khu vực xa hơn để có giá thuê rẻ mà chất lượng phòng vẫn đảm bảo", anh nói.

Tương tự, Thu Hồng, sinh viên vừa ra trường, bất ngờ khi chủ nhà thông báo tăng giá phòng thêm 10% lên 6 triệu đồng sau khi hợp đồng thuê hết hạn vào tháng này. Căn này rộng khoảng 30 m2, bố trí một phòng ngủ, phòng khách tại một tòa chung cư mini cao 7 tầng ở Thanh Xuân. Vẫn trong quá trình thử việc, Hồng lo lắng khoản tiền tăng thêm sẽ gia tăng áp lực tài chính.

Chủ nhà cho biết nếu không đồng ý có thể chuyển sớm vì "thời điểm sinh viên nhập học nhu cầu rất nhiều". Hồng và bạn liên tục đăng bài tìm người ở chung để giảm bớt gánh nặng tài chính. Hồng cho hay sẽ chuyển phòng khách thành phòng ngủ, "chấp nhận ở chật hơn để có người chia sẻ tiền trọ".

Anh Nguyễn Tuấn Anh, quản lý một hệ thống phòng trọ có hơn 60 phòng ở khu vực Cầu Giấy và Thanh Xuân, cho biết so với năm ngoái, nhiều chủ nhà tăng giá thuê thêm 10-15%, tập trung ở các tòa gần trường đại học, khu văn phòng. Phần lớn lý do được họ đưa ra là chi phí đầu tư cao do bố trí đầy đủ nội thất, lãi suất lại tăng cao, nên cần tăng đơn giá phòng bù đắp.

Phòng trọ rộng khoảng 18 m2 ở Cầu Giấy có giá thuê gần 4 triệu đồng. Ảnh: NVCC

Dữ liệu của kênh rao tin địa ốc trực tuyến Batdongsan cho thấy đến tháng 6, giá rao cho thuê nhà trọ, chung cư mini trên nền tảng này tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều khu vực ghi nhận giá cho thuê tăng hơn 10% sau một năm, tập trung ở các phường như Cầu Giấy, Phú Diễn, Bạch Mai, Ngọc Hà...

Xu hướng này cũng phần nào được phản ánh trong số liệu của cơ quan thống kê. Quý II, chỉ số giá tiêu dùng tăng gần 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chỉ số giá nhà ở thuê tăng 6%, tác động làm tăng CPI 0,85%.

Ghi nhận diễn biến trên, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), cho biết thời điểm sinh viên nhập học hàng năm thường là mùa cao điểm tìm phòng trọ, chung cư mini với nhu cầu tăng đến 20-30% so với các quý khác trong năm. Đây là thời điểm nhiều hợp đồng thuê nhà hết hạn và chủ nhà tranh thủ nâng tiền nhà do nhu cầu lớn. Cùng với chi phí sửa chữa, bảo trì, điện nước đều leo thang, nhiều chủ trọ buộc phải điều chỉnh giá thuê.

Ông Thanh cho biết thêm tình trạng mất cân đối cung - cầu cũng khiến mặt bằng giá thuê ở nhiều khu vực trung tâm leo thang. Ông nói giai đoạn trước, nhiều nhà đầu tư cá nhân ồ ạt đổ vốn mua đất trong các ngõ ngách nhỏ và xây nhà cho thuê lấy dòng tiền. Đến nay, hàng loạt tòa nhà mới được đưa vào khai thác đẩy nguồn cung tăng mạnh đồng thời nâng mặt bằng giá cho thuê lên cao. Trong khi đó, nguồn cung phòng trọ giá rẻ có xu hướng thu hẹp do nhiều khu cũ cũng được cải tạo, nâng cấp lên phân khúc cao hơn hoặc bán lại nhà đất.

Một nhà trọ treo biển cho thuê tại Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Diễm

Cùng quan điểm, ông Lê Thanh Tùng, quản lý một sàn môi giới chuyên cho thuê bất động sản ở Hà Nội, cho hay giá bất động sản ở trung tâm tăng mạnh và neo cao thời gian qua khiến các nhà đầu tư loại hình cho thuê phải tăng giá để phù hợp với chi phí bỏ ra. Chưa kể, nhiều tòa được chủ cho thuê khoán với đội thầu nên giá thuê tăng, đội thầu cũng buộc phải nâng lên, "người thuê cuối phải chịu cảnh chi phí thuê bị đội lên".

Tuy nhiên, ông Tùng cho rằng giá thuê tăng nhanh trong khi nguồn cung ngày càng dồi dào khiến nhiều tòa nhà khó có thể lấp đầy. Thực tế, những khu là "thủ phủ chung cư mini" như Mỹ Đình, Phú Đô, Hồ Tùng Mậu, Phạm Văn Đồng, Dương Quảng Hàm, Khương Đình... đã xuất hiện tình trạng nhiều tòa treo biển tìm khách nhiều tháng. Ông Tùng cho hay trong bối cảnh thu nhập của nhiều lao động trẻ chưa tăng mức tương xứng, họ có xu hướng chọn ở ghép hoặc chuyển sang khu xa trung tâm để tiết kiệm chi phí.

Ông cho biết thêm thị trường nhà cho thuê ở trung tâm sẽ ngày càng cạnh tranh khi xu hướng nhiều đại học đưa sinh viên ra ngoài nội thành diễn ra mạnh mẽ. Đơn cử, 10 trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ đưa toàn bộ hoặc phần lớn sinh viên năm thứ nhất lên học tập tại Hòa Lạc. Trường Đại học Luật Hà Nội cũng cho biết sẽ đưa sinh viên năm thứ nhất đến cơ sở Bắc Ninh và miễn phí ký túc xá.

Trong bối cảnh nhà cho thuê trở thành mục tiêu ưu tiên phát triển, Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), đề xuất giải pháp xây dựng hành lang pháp lý riêng cho thị trường thuê nhà nhằm bảo vệ quyền lợi của người thuê. Viện cho rằng người thuê luôn ở thế yếu khi đối mặt nguy cơ bị tăng giá đột biến, chấm dứt hợp đồng bất ngờ hoặc điều kiện sống không đảm bảo.

VARS IRE khuyến nghị cơ quan quản lý nghiên cứu một luật riêng về nhà cho thuê, trong đó có các quy định cụ thể về hợp đồng, biên độ tăng giá, tiêu chuẩn chất lượng nhà cho thuê và trách nhiệm của chủ sở hữu.