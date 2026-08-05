Đất mua bằng giấy viết tay vẫn có thể được cấp sổ đỏ?
Mua đất bằng giấy viết tay từ hàng chục năm trước có được sang tên sổ đỏ? Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, người dân vẫn có thể được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.
Đất mua bằng giấy viết tay vẫn có thể được cấp sổ đỏ?
Sang tên sổ đỏ cho con là nhu cầu phổ biến của nhiều gia đình. Thế nhưng hiện nay không ít trường hợp vẫn gặp vướng mắc do chưa nắm rõ trình tự, thủ...
Theo Hồng Thủy ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/08/2026 12:16 PM (GMT+7)