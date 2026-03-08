Những "bóng hồng" quyền lực trong ngành bất động sản Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Sơn - Nhà sáng lập Sơn Kim Group

Nguyễn Thị Sơn là nhà sáng lập Sơn Kim Group và được xem là một trong những nữ doanh nhân tiêu biểu của giới kinh doanh Việt Nam.

Năm 1987, bà Nguyễn Thị Sơn tiếp quản vai trò lãnh đạo doanh nghiệp gia đình, vừa điều hành hoạt động kinh doanh. Từ nền tảng là một cơ sở may mặc, bà từng bước gây dựng và mở rộng Sơn Kim thành tập đoàn đa lĩnh vực sau hơn ba thập kỷ phát triển.

Hiện nay, hệ sinh thái của Sơn Kim Group tập trung vào bốn mảng kinh doanh chính gồm bất động sản với SonKim Land, bán lẻ truyền hình với VGS Shop, thời trang với SonKim Mode và khai thác phim trường thông qua Vision 21. Trong đó, mảng bất động sản do SonKim Land phát triển đã ghi dấu ấn trên thị trường với nhiều dự án nhà ở cao cấp tại TP. HCM.

Bà Trần Thị Lâm - Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lâm

Bà Trần Thị Lâm là một trong những nữ doanh nhân tiêu biểu của thị trường bất động sản tại TP. HCM. Sinh năm 1957 tại Quảng Ngãi, bà khởi nghiệp từ hoạt động buôn bán trầm hương, sau đó chuyển sang kinh doanh xe máy trước khi bước vào lĩnh vực tài chính và địa ốc.

Năm 1993, bà cùng chồng thành lập doanh nghiệp tiền thân của Tập đoàn Hoa Lâm. Từ một công ty thương mại, Hoa Lâm dần mở rộng sang lĩnh vực bất động sản, tài chính và y tế.

Hiện nay, tập đoàn sở hữu nhiều dự án tại khu vực trung tâm TP. HCM như Lim Tower, tòa nhà Vietbank và các dự án khu dân cư khác. Ngoài ra, Hoa Lâm cũng đầu tư vào nhiều dự án nghỉ dưỡng tại Bà Rịa - Vũng Tàu, từng bước xây dựng hệ sinh thái bất động sản kết hợp dịch vụ.

Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG

Nguyễn Thị Nga là người sáng lập và Chủ tịch BRG Group - một tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực như tài chính, khách sạn và bất động sản.

Bà từng giữ vị trí Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank trong những năm 2000, trước khi tập trung phát triển hệ sinh thái BRG.

Trong lĩnh vực bất động sản - du lịch, BRG sở hữu nhiều dự án sân golf và khu nghỉ dưỡng lớn như Kings’ Island Golf Resort, Do Son Seaside Golf Resort hay Legend Hill Golf Resort. Tập đoàn cũng là chủ sở hữu và vận hành nhiều khách sạn cao cấp như Hilton Hanoi Opera và Hilton Garden Inn Hanoi.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Sovico Holdings

Nguyễn Thị Phương Thảo là nữ tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam và là người sáng lập Sovico Holdings. Bà được biết đến rộng rãi với vai trò lãnh đạo VietJet Air và giữ vị trí Phó Chủ tịch thường trực HDBank.

Tuy nhiên, trước khi nổi tiếng trong lĩnh vực hàng không, Sovico đã sớm đầu tư vào bất động sản và nghỉ dưỡng. Một trong những thương vụ đáng chú ý là việc mua lại Furama Resort Đà Nẵng - khu nghỉ dưỡng 5 sao nổi tiếng tại miền Trung.

Sau đó, tập đoàn tiếp tục mở rộng sang các dự án đô thị quy mô lớn, tiêu biểu là khu đô thị Dragon City rộng khoảng 65 ha gần khu đô thị Phú Mỹ Hưng, do Công ty CP Địa ốc Phú Long phát triển.

Bà Huỳnh Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Tập đoàn TTC

Huỳnh Thị Bích Ngọc là một trong những nhân vật quan trọng đứng sau sự phát triển của TTC Group - tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng và bất động sản.

Xuất phát từ hoạt động kinh doanh cồn và mật rỉ vào cuối thập niên 1970, TTC đã dần mở rộng sang lĩnh vực địa ốc với nhiều dự án khu đô thị và căn hộ tại TP. HCM.

Một số dự án tiêu biểu của tập đoàn có thể kể đến như Jamona City, Arista Villas và Celadon City. Ngoài ra, hệ thống căn hộ Carillon Apartment cũng là sản phẩm quen thuộc trên thị trường nhà ở trung cấp.

Bà Lưu Thị Thanh Mẫu - Tổng Giám đốc Phúc Khang Corporation

Lưu Thị Thanh Mẫu được biết đến là người theo đuổi triết lý phát triển bất động sản xanh tại Việt Nam.

Bà cùng chồng thành lập doanh nghiệp tiền thân của Phúc Khang Corporation vào năm 2009, trong giai đoạn thị trường bất động sản rơi vào khủng hoảng.

Từ một công ty nhỏ chuyên phân phối đất nền vùng ven, Phúc Khang đã phát triển thành doanh nghiệp bất động sản với nhiều dự án nổi bật tại TP. HCM như Diamond Lotus Riverside, Rome by Diamond Lotus và Diamond Lotus Lakeview.

Bà Phạm Thị Vân Hà - Chủ tịch TNR Holdings Việt Nam

Phạm Thị Vân Hà sinh năm 1979, từng là tiến sĩ tốt nghiệp xuất sắc tại Copenhagen Business School.

Trước khi gia nhập TNR Holdings Việt Nam, bà từng đảm nhiệm vai trò Phó Giám đốc phụ trách đầu tư tại Vingroup.

Dấu ấn lớn nhất của bà tại TNR là việc tái cấu trúc và phát triển dự án Goldmark City. Khi tiếp nhận, dự án này từng rơi vào tình trạng dở dang và gặp nhiều khó khăn tài chính. Tuy nhiên chỉ sau khoảng một năm tái khởi động, Goldmark City đã hoàn thiện và trở thành dự án nổi bật trên thị trường Hà Nội thời điểm đó. Với phong cách lãnh đạo quyết đoán, bà được nhiều người trong ngành gọi là “người đàn bà thép”.

Bà Nguyễn Thị Phước - Tổng Giám đốc Vietcomreal

Nguyễn Thị Phước là người sáng lập và điều hành Vietcomreal. Trước khi bước vào lĩnh vực bất động sản, bà từng khởi nghiệp từ hoạt động thu mua và xuất khẩu cà phê tại Tây Nguyên. Sau nhiều năm kinh doanh nông sản, bà chuyển hướng sang địa ốc và thành lập Vietcomreal vào năm 2007.

Doanh nghiệp này sau đó phát triển hàng loạt dự án căn hộ tại TP. HCM như Viva Riverside, Riva Park, cùng các dự án nhà ở khác.