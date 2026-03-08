Theo thị giá cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam đang thuộc về bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup giá trị tổng tài sản lên đến 53.401 tỷ đồng (tương đương 2,03 tỷ USD).

Tất cả đều đến từ cổ phiếu VIC thuộc sở hữu của phu nhân ông Phạm Nhật Vượng, tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Nhờ khối tài sản trị giá 2,03 tỷ USD này, bà Phạm Thu Hương vừa là nữ doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán, vừa là tỷ phú giàu thứ ba Việt Nam, chỉ sau chồng mình và ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát.

Vị trí thứ hai thuộc về bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet kiêm Phó Chủ tịch thường trực HDBank. Cổ phiếu VJC và HDB giúp bà Thảo có khối tài sản lên đến 36.057 tỷ đồng (1,37 tỷ USD).

Tuy nhiên, tính toán của tạp chí Forbes cho thấy vị trí của 2 nữ doanh nhân này được đổi chỗ cho nhau.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (trái) và bà Phạm Thu Hương giữ vị trí top 1 những "bóng hồng" giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, bà Thảo mới là người phụ nữ giàu nhất Việt Nam với tổng tài sản lên đến 3,7 tỷ USD, cao hơn nhiều so với con số 1,37 tỷ USD nếu tính theo thị giá cổ phiếu niêm yết (VJC và HDB).

Vị trí thứ hai thuộc về bà Phạm Thu Hương với 2,8 tỷ USD, cao hơn con số 2,03 tỷ USD xác định trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Có một nữ doanh nhân nữa được Forbes xếp hạng tỷ phú đô la. Đó là bà Phạm Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Vingroup với khối tài sản 2 tỷ USD.

Có thể thấy Top 3 người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam đều là tỷ phú USD theo thống kê của Forbes và đều trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp. Thế nhưng, những người còn lại của Top 10 lại không như vậy.

Dù nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá hàng chục tỷ đồng nhưng các nữ tỷ phú dưới đây là “hậu phương” cho các doanh nhân Việt, khi không nắm giữ bất cứ chức vụ nào tại công ty do chồng làm chủ.

Đứng ở vị trí thứ 4 trong danh sách những người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam là bà Vũ Thị Hiền, vợ ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát. Bà Hiền sở hữu lượng cổ phiếu HPG có giá trị lên đến 14.388 tỷ đồng.

Ba “hậu phương vững chắc” của ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank là vợ Nguyễn Thị Thanh Thủy, mẹ Nguyễn Thị Thanh Tâm và con gái Hồ Thủy Anh đứng ở vị trí thứ 5, 6 và 7 với tài sản lần lượt đạt 11.450 tỷ đồng, 10.952 tỷ đồng và 10.840 tỷ đồng.

Tương tự ông Hồ Hùng Anh, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị VPBank cũng giao cho vợ và mẹ nắm giữ lượng cổ phiếu VPB rất lớn. Nhờ đó, bà Hoàng Anh Minh, vợ ông Ngô Chí Dũng có khối tài sản lên đến hơn 8.700 tỷ đồng, bà Vũ Thị Quyên, mẹ ông Dũng có 8.684 tỷ đồng.

Bà Hoàng Anh Minh và bà Vũ Thị Quyên đứng ở vị trí thứ 8 và 9 trong Top 10 phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Khép lại Top 10 là bà Trần Ngọc Lan với khối tài sản trị giá gần 8.300 tỷ đồng có được nhờ nắm giữ số lượng lớn cổ phiếu VPB.

Một số nữ doanh nhân rất nổi tiếng lại ở vị trí khá khiêm tốn trong danh sách này như bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch Công ty Vĩnh Hoàn (5.622 tỷ đồng), bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG (4.442 tỷ đồng), bà Huỳnh Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công (3.727 tỷ đồng),…

Đây là điều không quá khó để giải thích. Ví dụ như với bà Nguyễn Thị Nga và bà Huỳnh Bích Ngọc, hai nữ doanh nhân này còn rất nhiều công ty chưa niêm yết cổ phiếu nên giá trị trên thị trường chứng khoán chưa thể hiện được hết sự giàu có của họ.