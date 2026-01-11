Hé lộ danh tính đại gia bất động muốn mua lại Tập đoàn Phúc Sơn trong vụ Hậu "Pháo"

Tại phiên toà xét xử gần nhất, Nguyễn Văn Hậu (biệt danh Hậu “Pháo”) cho biết, trong thời gian bị tạm giam, đã có một số đối tác tìm đến với mong muốn tiếp quản Tập đoàn Phúc Sơn. Tuy nhiên, theo lời bị cáo, không phải ai cũng đủ tiềm lực tài chính, thậm chí có người tiếp cận với mục đích thiếu thiện chí.

Sau quá trình tiếp xúc và đánh giá, ông Hậu cho rằng ông Nguyễn Duy Kiên là người đáp ứng đầy đủ các điều kiện để tiếp nhận doanh nghiệp. Bị cáo mô tả đây là đối tác có năng lực, tinh thần trách nhiệm và phù hợp để đảm bảo các cam kết đối với khách hàng liên quan vụ án.

Bị can Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, đã bị TAND TP Hà Nội phạt 30 năm tù vào tháng 7 vừa qua. Ảnh: XÂ.

Hậu trình bày trước tòa rằng quá trình thương thảo với ông Kiên kéo dài gần 5 tháng. Trong thời gian này, bị cáo tin tưởng đối tác sẽ theo đuổi thỏa thuận đến cùng, nhằm bảo đảm quyền lợi cho các bên bị ảnh hưởng.

Theo thông tin phóng viên ghi nhận, người đề xuất mua lại Tập đoàn Phúc Sơn chính là ông Nguyễn Duy Kiên. Thỏa thuận được đưa ra kèm cam kết bồi thường gần 7.000 tỷ đồng.

Chân dung doanh nhân đứng sau KITA Group

Ông Nguyễn Duy Kiên sinh năm 1969, được biết đến là nhà sáng lập và hiện giữ vị trí Chủ tịch HĐQT KITA Group. Tiền thân của tập đoàn là Công ty CP Thực phẩm Đồ uống F1, thành lập năm 2014 với lĩnh vực kinh doanh đồ uống.

Đến tháng 6/2018, doanh nghiệp này tăng vốn gấp 5 lần, đạt 100 tỷ đồng và chính thức đổi tên thành KITA Group. Tháng 2/2021, vốn điều lệ tiếp tục được nâng lên 750 tỷ đồng, trong đó ông Kiên nắm giữ 55% cổ phần.

Chỉ sau thời gian ngắn, hệ sinh thái KITA mở rộng với sự xuất hiện của hàng loạt pháp nhân như KITA Link, KITA Holdings, KITA Invest. Từ đó, KITA Group chuyển mình thành tập đoàn đa ngành, lấy bất động sản làm lĩnh vực trọng tâm.

Ngoài vai trò tại công ty mẹ, ông Kiên giữ vị trí lãnh đạo và cổ phần chi phối tại nhiều doanh nghiệp thành viên. Ông là Chủ tịch HĐQT Công ty CP KITA Land (thành lập cuối năm 2018).

Tại Công ty CP KITA Link (ra đời đầu năm 2019), ông Kiên góp 50% vốn, bà Đặng Thị Thùy Trang nắm 48% và 2% thuộc về ông Đặng Kim Khánh. Cùng năm, ông tiếp tục góp 70% vốn để thành lập Công ty cổ phần KITA Instruction.

Với Công ty CP KITA Invest (thành lập năm 2019), cơ cấu cổ đông gồm ông Kiên 40%, bà Đặng Thị Thùy Trang 30% và KITA Group 30%.

Không chỉ giới hạn trong hệ sinh thái KITA, ông Nguyễn Duy Kiên còn tham gia quản trị tại các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán. Từ tháng 5/2025, ông giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng (mã GGG). Đến tháng 8/2025, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tổng Công ty Công trình Đường sắt (mã RCC).