So găng khối tài sản "kếch xù" của 2 thiếu gia 9X vừa ứng cử đại biểu HĐND

Tại Quảng Trị, Ủy ban bầu cử tỉnh công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong danh sách ứng viên có ông Nguyễn Viết Vương, 32 tuổi, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Ông Vương là con trai của ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải; đồng thời là chồng của hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà.

Theo công bố, ông Vương có trình độ đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh và ứng cử tại đơn vị bầu cử số 13 gồm phường Đồng Hới và xã Quảng Ninh, nơi có 7 người ứng cử.

Doanh nhân Nguyễn Viết Vương và doanh nhân Đỗ Vinh Quang.

Theo danh sách vừa công bố của Hà Nội, toàn thành phố có 205 ứng viên tại 31 đơn vị bầu cử để lựa chọn 125 đại biểu. Trong số này có nhiều doanh nhân và lãnh đạo doanh nghiệp lớn.

Tại đơn vị bầu cử số 30 (Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh), ông Đỗ Vinh Quang là một trong 7 ứng viên, dự kiến bầu 4 đại biểu.

Ông Quang sinh năm 1995, là con trai thứ hai của ông Đỗ Quang Hiển, nhà sáng lập T&T Group và Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Doanh nhân Đỗ Vinh Quang đồng thời là chồng của hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh.

Ông Quang vốn là người khá kín tiếng trên truyền thông. Về học vấn, ông tốt nghiệp cử nhân Tài chính - Ngân hàng tại Đại học City London và hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị Tài chính tại Đại học Middlesex (Vương quốc Anh).

Ông Đỗ Vinh Quang hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc CTCP Tập đoàn T&T; đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trong hệ sinh thái doanh nghiệp của tập đoàn này và một số đơn vị khác.

Trong đó, chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh là Chủ tịch T&T Retail, T&T Homes, T&T Hospitality, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel Airlines và thành viên Hội đồng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tháng 10/2025, ông Đỗ Vinh Quang được bổ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu Việt Nam (VDEN). Mạng lưới này quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân và tổ chức trong lĩnh vực dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số.

Về T&T, Tập đoàn này được thành lập năm 1993, hiện có vốn điều lệ 22.000 tỷ đồng với hệ sinh thái hơn 400 công ty thành viên và hơn 80.000 cán bộ nhân viên trong và ngoài nước.

Doanh nghiệp này hoạt động trong 7 lĩnh vực then chốt, gắn với các mục tiêu phát triển hạ tầng chiến lược của quốc gia như năng lượng, hạ tầng giao thông, logistics, hàng không, bất động sản, công thương và nông – lâm nghiệp.

Trong những năm gần đây, doanh nhân Đỗ Vinh Quang trở thành cái tên thu hút sự chú ý lớn của công chúng khi chính thức đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội (Hanoi FC) - cái nôi nuôi dưỡng nhiều tài năng của bóng đá Việt Nam, trong đó có Quang Hải, Hùng Dũng, Duy Mạnh,...

Bên cạnh các vị trí điều hành, ông Quang còn là một trong những cổ đông cá nhân lớn nhất tại SHB. Theo báo cáo quản trị năm 2025, ông sở hữu hơn 134,5 triệu cổ phiếu SHB, tương đương 2,93% vốn điều lệ ngân hàng.

Với mức giá 15.900 đồng/cổ phiếu tại phiên ngày 27/2/2026, lượng cổ phần này có giá trị ước tính khoảng 2.138,5 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Viết Vương (sinh năm 1994) là con trai của ông Nguyễn Viết Hải – Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải; đồng thời được biết đến là chồng của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà.

Theo công bố, doanh nhân Nguyễn Viết Vương Vương có trình độ chuyên môn ngành Quản trị kinh doanh.

Hiện tại, doanh nhân 9X này đang đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông tại miền Trung.

Ông Nguyễn Viết Vương – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, chồng hoa hậu Đỗ Thị Hà ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Tập đoàn Sơn Hải được thành lập tháng 4/1998, có trụ sở tại Quảng Bình, được biết đến là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, từng tham gia hàng chục dự án lớn trải dài từ Bắc vào Nam. Ngoài xây dựng, Sơn Hải mở rộng sang đầu tư năng lượng và bất động sản.

Theo bản đăng ký kinh doanh được cập nhật vào tháng 5/2024, tập đoàn có vốn điều lệ gần 2.366 tỷ đồng, gồm gần 2.055 tỷ đồng tiền mặt và hơn 311 tỷ đồng là giá trị quyền sử dụng đất.

Cổ đông góp vốn gồm ông Nguyễn Viết Hải góp 2.363,8 tỷ đồng (99,9% vốn) và ông Lê Thanh Hướng góp 2,1 tỷ đồng (gần 0,1%).

Lúc này, Tập đoàn Sơn Hải có 6 người đại diện pháp luật gồm ông Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1985) là Giám đốc; ông Hoàng Minh Trường (sinh năm 1948) là Phó giám đốc; ông Ngô Minh Ngọc (sinh năm 1987) là Giám đốc; ông Nguyễn Viết Vương (sinh năm 1994) là Tổng giám đốc; ông Nguyễn Viết Hải (sinh năm 1966) là Chủ tịch HĐTV; ông Lê Thanh Hướng (sinh năm 1994) là Giám đốc.

Đến cuối tháng 5/2024, Tập đoàn Sơn Hải nâng vốn điều lệ lên hơn 4.478 tỷ đồng, trong đó, ông Nguyễn Viết Hải góp 4.476 tỷ đồng - tức 99,9% vốn; ông Lê Thanh Hướng góp 2,1 tỷ đồng. Toàn bộ vốn góp bằng tiền.

Ông Nguyễn Viết Vương không còn trong danh sách người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Hiện nay, theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Tập đoàn Sơn Hải có 4 người đại diện theo pháp luật là các ông: Nguyễn Viết Hải, Lê Thanh Hướng, Nguyễn Thanh Hải và Ngô Minh Ngọc.

Trong lĩnh vực giao thông, doanh nghiệp từng tham gia thi công nhiều dự án lớn, trong đó đáng chú ý là các gói thầu cao tốc Bắc - Nam như Nghi Sơn - Diễn Châu, Vũng Áng - Bùng, Cam Lộ - La Sơn, Mai Sơn - Quốc lộ 45... Nhiều tuyến đường do Sơn Hải thi công còn được gắn biển bảo hành đến 10 năm.

Ở lĩnh vực năng lượng, Sơn Hải triển khai các dự án thủy điện Đắkrông 4, Đắkrông 3, Khe Sông và cụm Hướng Sơn 1-4 với tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng. Ở mảng bất động sản, doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Nam Cầu Dài (phường Phú Hải, TP Đồng Hới).

Tập đoàn đang triển khai các dự án lớn khác như Khu đô thị Trương Phúc Phấn, khách sạn 5 sao cao 25 tầng, tổ hợp căn hộ cao cấp 22 tầng tại Đà Nẵng và resort 5 sao Bảo Ninh.

Trong lĩnh vực bất động sản, tập đoàn đang phát triển nhiều dự án quy mô lớn như khu đô thị Nam Cầu Dài (40 ha), khu đô thị Trương Phúc Phấn (10 ha), khu căn hộ cao cấp 22 tầng ở Đà Nẵng và khu nghỉ dưỡng 5 sao Bảo Ninh hơn 22 ha.

Trước khi tổ chức đám cưới với hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà, doanh nhân Viết Vương của Tập đoàn Sơn Hải khá kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.