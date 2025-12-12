Người giàu nhất Indonesia đang có bao nhiêu tiền?

Sự bứt phá của thị trường chứng khoán là động lực lớn nhất. Chỉ số chuẩn của Indonesia tăng 17%, đưa tổng tài sản 50 người giàu nhất từ 263 tỷ USD lên 306 tỷ USD, mức cao nhất lịch sử. Chính sách mới của cơ quan quản lý tài chính, dự kiến nâng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng tối thiểu lên 25% (từ mức 7,5%), cũng giúp thu hút dòng vốn mạnh hơn.

Trong bối cảnh đó, một nửa số tỷ phú trong danh sách đã giàu lên so với năm ngoái, bất chấp một năm đầy biến động. Lực kéo đến từ năng lượng tái tạo, công nghệ, trung tâm dữ liệu và các đợt IPO quy mô lớn.

Dù thị trường hưng phấn, bản đồ giàu nghèo vẫn có sự phân hóa: một số người phất lên nhanh, trong khi một số lại mất hàng tỷ USD chỉ trong một năm.

Michael Hartono và người anh trai R. Budi vẫn giữ vị trí số 1 trong danh sách những người giàu nhất Indonesia, vị trí mà họ đã nắm giữ hơn một thập kỷ.

Ai đang giàu nhất Indonesia?

Anh em R. Budi và Michael Hartono tiếp tục giữ vị trí số 1 suốt hơn một thập kỷ, nhưng tài sản giảm 6,5 tỷ USD xuống 43,8 tỷ USD, mức giảm mạnh nhất về giá trị tuyệt đối. Lý do chính là cổ phiếu Bank Central Asia, tài sản lớn nhất của họ, giảm 15% do lo ngại về chính sách tiền tệ và tài khóa.

Ở vị trí thứ hai, tỷ phú Prajogo Pangestu, trùm hóa dầu và năng lượng, vẫn giữ vững thứ hạng sau khi nâng tài sản thêm 23% lên 39,8 tỷ USD. IPO của Chandra Daya Investasi trong tháng 7 đóng góp quan trọng vào cú tăng này.

Một trong những mức tăng tài sản ấn tượng nhất thuộc về gia đình Widjaja, tăng 9,4 tỷ USD lên 28,3 tỷ USD, leo lên vị trí thứ ba. Doanh nghiệp chủ lực của họ, Dian Swastatika Sentosa tăng giá hơn gấp đôi nhờ mở rộng mạnh vào năng lượng tái tạo, bao gồm cả việc ra mắt nhà máy sản xuất tấm pin mặt trời lớn nhất Indonesia với công suất 1 GW/năm.

Nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu tăng vọt khiến cổ phiếu DCI Indonesia leo thang mạnh mẽ, đưa hai đồng sáng lập Otto Toto Sugiri và Marina Budiman lần đầu lọt vào top 10. Otto đứng ở vị trí thứ 6 với 11,3 tỷ USD, còn Marina đứng thứ 8 với 8,2 tỷ USD. Đồng sáng lập thứ ba, Han Arming Hanafia, cũng bứt phá 38 bậc lên vị trí 12 với 5,3 tỷ USD.

Đây là ví dụ điển hình về cách ngành hạ tầng số, đặc biệt là data center đang trở thành “mỏ vàng” mới tại Indonesia, khi nhu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu tăng phi mã trên toàn khu vực.

Ngoài ra, làn sóng kỳ vọng về IPO cũng tạo cú hích: tỷ phú truyền thông Eddy Kusnadi Sariaatmadja quay lại bảng xếp hạng nhờ cổ phiếu Emtek gần như tăng gấp ba trước IPO Super Bank Indonesia.

Ai rời danh sách và chuẩn tài sản tối thiểu đã thay đổi ra sao?

Một gương mặt mới xuất hiện là Hartati Murdaya, tiếp quản vị trí của chồng, doanh nhân Murdaya Poo, người vừa qua đời ở tuổi 84. Trong khi đó, hai doanh nhân rời bảng xếp hạng năm nay gồm Kuncoro Wibowo, do cổ phiếu chuỗi cửa hàng thiết bị của ông giảm hơn 40% vì lợi nhuận sụt giảm mạnh.

Điểm đáng chú ý: ngưỡng tài sản tối thiểu để lọt vào top 50 đã giảm từ 1,05 tỷ USD xuống 920 triệu USD. Điều này phản ánh sự thay đổi cấu trúc trong các ngành dẫn dắt, cũng như mức độ tập trung tài sản vào một số lĩnh vực như năng lượng tái tạo và công nghệ dữ liệu.