Eric Trump giàu gấp 10 lần kể từ khi ông Trump tái đắc cử

Theo Forbes, Eric Trump hiện sở hữu khoảng 400 triệu USD, cao hơn bất kỳ anh chị em nào. Trước đây, phần lớn tài sản của Eric đến từ mức lương khoảng 3 triệu USD/năm và các khoản đầu tư bất động sản nhỏ. Nhưng sự bùng nổ của tiền điện tử – đặc biệt là nhờ hai dự án crypto do gia đình Trump hậu thuẫn – đã thay đổi hoàn toàn vị thế tài chính của ông.

Yếu tố lớn nhất đến từ American Bitcoin, công ty khai thác và nắm giữ Bitcoin mà Eric sở hữu 7,3% cổ phần. Với 3.418 Bitcoin và vốn hóa vượt 2 tỷ USD, chỉ riêng phần sở hữu này đã được định giá khoảng 160 triệu USD. Ngoài ra, dự án World Liberty Financial, ra mắt ngay trước bầu cử, mang lại thêm khoảng 135 triệu USD tiền mặt, token và cổ phần cho Eric.

Sự tăng tốc này đã đẩy tổng tài sản của Eric lên gấp 10 so với giai đoạn trước khi ông Donald Trump quay lại Nhà Trắng.

American Bitcoin đã giúp Eric Trump trở thành tỷ phú

American Bitcoin khởi đầu là American Data Centers (ADC), một dự án bí ẩn do Eric và anh trai Donald Trump Jr. lập ra vào tháng 2. Chỉ hơn một tháng sau, ADC hợp nhất với Hut 8 – một công ty đào Bitcoin – rồi tiếp tục sáp nhập với Gryphon vào tháng 9 để hình thành “đế chế” mới.

Khi niêm yết công khai ngày 3/9 với mã ABTC, cổ phiếu từng chạm đỉnh 14,52 USD, đưa giá trị 68 triệu cổ phiếu của Eric lên xấp xỉ 1 tỷ USD, giúp ông trở thành tỷ phú trên giấy trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, cổ phiếu nhanh chóng lao dốc, đóng cửa ngày đầu ở 8,04 USD rồi tiếp tục rơi 42% trong tuần gần đây xuống chỉ còn 2,39 USD.

Dù vậy, Eric vẫn tuyên bố trên X rằng ông “không bán bất kỳ cổ phiếu nào” và cam kết dẫn dắt công ty vượt qua biến động, cho rằng cú sụt giảm gần đây là do lượng cổ phiếu phát hành riêng được mở khóa.

World Liberty Financial đóng góp bao nhiêu vào tài sản của Eric?

World Liberty Financial – dự án tài chính số do Donald Trump và ba người con trai đồng sáng lập – là cỗ máy in tiền thứ hai của Eric. Dựa trên hồ sơ công bố, ông Trump cha nắm 70% phần sở hữu gia đình, 30% còn lại chia đều cho Eric, Donald Jr. và Barron.

Theo ước tính của Forbes, riêng đối với Eric, doanh nghiệp này mang lại khoảng 80 triệu USD tiền mặt sau thuế, thêm 36 triệu USD token và 19 triệu USD từ mảng stablecoin USD1. Tổng cộng, khoản này đạt khoảng 135 triệu USD, tạo trụ đỡ đáng kể cho sự gia tăng tài sản của ông.

So với mức lương và tài sản tích lũy trước đây tại Trump Organization (khoảng 30 triệu USD), khoản thu mới từ crypto đã khiến nguồn thu truyền thống trở nên “nhỏ bé”.

Eric Trump trước khi bước vào thế giới crypto giàu đến mức nào?

Trước khi tiền số xuất hiện trong danh mục, Eric Trump chủ yếu sống bằng công việc điều hành Trump Organization từ năm 2006. Forbes ước tính ông tích lũy được khoảng 30 triệu USD tài sản lỏng và sở hữu một số bất động sản như: nhà 7 triệu USD ở Florida, penthouse 4 triệu USD tại Manhattan cùng hai bất động sản khác tại New York.

Ngoài ra, Eric còn nắm hơn 5 triệu USD cổ phiếu tại Dominari Holdings, một công ty tài chính ít minh bạch có văn phòng đặt tại Trump Tower – nơi hỗ trợ nhiều thương vụ gần đây của hai anh em Eric và Don Jr.

Nhìn chung, trước khi bước vào crypto, Eric là triệu phú giàu có – nhưng không nổi bật trong gia đình.

Khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng, dòng tiền từ các thỏa thuận quốc tế với Trump Organization tăng mạnh. Riêng năm ngoái, Eric kiếm được khoảng 3,2 triệu USD từ các hợp đồng nhượng quyền ở Dubai, Saudi Arabia và Việt Nam. Dữ liệu tài chính năm nay dự kiến còn cao hơn nhờ loạt thỏa thuận mới tại Qatar, Ấn Độ, Romania và Maldives.

Song song đó, vợ của Eric – Lara Trump, đồng chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) – vừa nhận chương trình giờ vàng cuối tuần trên Fox News, có thể mang lại hơn 2 triệu USD/năm.

Tất cả tạo nên một môi trường hoàn hảo để gia đình Trump chuyển hóa ảnh hưởng chính trị thành tài sản, như cách chính ông Donald Trump đã làm trong năm vừa qua.