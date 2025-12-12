Tài sản bốc hơi 31 tỷ USD, Larry Ellison rơi xuống vị trí giàu thứ 3 thế giới

Oracle đã chứng kiến phiên giảm sốc 13,1%, kéo cổ phiếu xuống còn khoảng 193,80 USD – mức giảm trong ngày mạnh nhất kể từ tháng 1. Nguyên nhân chính đến từ báo cáo doanh thu quý gần nhất không đạt kỳ vọng Phố Wall.

Cụ thể, Oracle thu về 16 tỷ USD, thấp hơn dự báo 16,1 tỷ USD. Doanh thu phần mềm đạt 5,8 tỷ USD cũng dưới mức dự đoán hơn 6 tỷ USD của giới phân tích.

Điểm sáng hiếm hoi là mảng điện toán đám mây tăng 34% lên 7,97 tỷ USD, nhỉnh hơn chút so với kỳ vọng. Tuy nhiên, khoản chi đầu tư khổng lồ 12 tỷ USD trong quý, cao vượt mức kỳ vọng 8,3 tỷ USD khiến thị trường thêm lo ngại về áp lực dòng tiền và khả năng đạt mục tiêu dài hạn.

Tỷ phú Larry Ellison

Tài sản của Larry Ellison biến động mạnh sau cú rớt giá cổ phiếu

Sau phiên sụt giảm, Forbes tính toán tài sản Larry Ellison giảm 35,8 tỷ USD, còn 245,2 tỷ USD. Điều này kéo ông từ vị trí thứ 2 xuống thứ 3 trong danh sách tỷ phú thế giới.

Trước đó, Ellison từng vượt mốc 400 tỷ USD – trở thành người thứ hai trong lịch sử đạt con số này, chỉ sau Elon Musk. Trong tháng 9, nhờ đà tăng mạnh của cổ phiếu Oracle, tài sản ông từng tiệm cận Musk, với mức cách biệt chỉ khoảng 31 tỷ USD.

Hiện Ellison xếp sau Larry Page (260 tỷ USD) nhưng vẫn đứng trên Jeff Bezos, Sergey Brin và Mark Zuckerberg.

Oracle mất bao nhiêu vốn hóa?

Oracle đã bốc hơi 80,4 tỷ USD giá trị thị trường. Vốn hóa giảm từ 635,5 tỷ USD xuống 555,1 tỷ USD chỉ sau một ngày. Tính từ đỉnh lịch sử tháng 9, cổ phiếu Oracle đã giảm 44%.

Một phần nguyên nhân đến từ sự lo ngại của giới đầu tư về nguy cơ “bong bóng AI”. Dù Oracle đưa ra lộ trình doanh thu hạ tầng đám mây rất tham vọng – tăng từ 18 tỷ USD lên 32 tỷ USD vào năm 2027, rồi tiến tới 73 – 114 – 144 tỷ USD trong ba năm tiếp theo nhưng nhiều chuyên gia nhận định những mục tiêu này quá xa vời.

Theo khảo sát của Bank of America, 45% nhà giao dịch hiện xem “bong bóng AI” là rủi ro hàng đầu, khiến thị trường thận trọng hơn với các cổ phiếu liên quan, bao gồm cả Oracle.