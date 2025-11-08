“Ông trùm” nước đóng chai là người giàu nhất Trung Quốc

Ai là người giàu nhất Trung Quốc?

Thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng mạnh nhờ cơn sốt AI và kỳ vọng chính phủ triển khai các biện pháp kích thích để hỗ trợ nền kinh tế trì trệ và tác động từ chiến tranh thương mại với Mỹ. Chỉ số CSI 300 tăng 15% so với lần đo lường trước, nâng tổng tài sản của 100 người giàu nhất Trung Quốc từ 1,03 nghìn tỷ USD năm ngoái lên 1,35 nghìn tỷ USD. Hai phần ba trong số họ ghi nhận tài sản tăng, trong đó Zhong Shanshan – nhà sáng lập Nongfu Spring – tăng mạnh, duy trì vị trí số 1 suốt năm thứ 5 liên tiếp.

Zhong Shanshan đã chứng kiến tài sản tăng 26,3 tỷ USD, đạt 77,1 tỷ USD, nhờ doanh nghiệp nước giải khát báo cáo lợi nhuận và doanh thu tăng hai chữ số trong 6 tháng đầu năm 2025.

ByteDance, nhà sáng lập Zhang Yiming, tăng 23,7 tỷ USD, lên vị trí thứ 2 với 69,3 tỷ USD, sau khi TikTok tránh được nguy cơ bị cấm tại Mỹ nhờ lệnh hành pháp cho phép thành lập liên doanh do nhà đầu tư Mỹ nắm quyền kiểm soát.

Ma Huateng, chủ tịch Tencent Holdings, dù tài sản tăng hơn 1/3 lên 62,8 tỷ USD, vẫn tụt xuống vị trí thứ 3. Cổ phiếu Tencent tăng hơn 40% nhờ doanh số trò chơi trực tuyến và quảng cáo trên WeChat, ứng dụng siêu thị nổi tiếng toàn cầu.

Trong khi đó, Wang Ning – người sáng lập Pop Mart International – trở thành người thắng lớn nhất về tỷ lệ tăng tài sản, tăng hơn 4 lần lên 22,2 tỷ USD nhờ cơn sốt búp bê Labubu. Chen Tianshi – CEO Cambricon Technologies – tăng gần gấp 3, đạt 21 tỷ USD. Ngược lại, Wang Xing, CEO Meituan, là người thua lớn nhất khi tài sản giảm 6,2 tỷ USD (hơn 42%) xuống còn 8,4 tỷ USD do cuộc chiến giá cả với Alibaba và JD.com.

Tỷ phú Zhong Shanshan

Danh sách giàu nhất Trung Quốc có gì mới và ai là gương mặt nổi bật?

8 tỷ phú mới gia nhập danh sách, nổi bật nhất là Liang Wenfeng, sáng lập DeepSeek, đứng thứ 34 với tài sản 11,5 tỷ USD nhờ mô hình AI chi phí thấp ra mắt vào tháng 1, giúp cổ phiếu công nghệ Trung Quốc bùng nổ. Zhou Chaonan, sáng lập Range Intelligent Computing Technology Group, lần đầu xuất hiện ở vị trí 85 với 5,3 tỷ USD.

6 tỷ phú quay trở lại sau khi từng rời danh sách, như Qian Dongqi – nhà sáng lập Ecovacs Robotics, nhờ lợi nhuận nửa đầu năm tăng hơn 60%. Trong khi đó, 14 người rời danh sách, đáng chú ý là Wang Jianlin, chủ tịch Dalian Wanda Group, do bán tháo tài sản giữa bối cảnh thiếu hụt thanh khoản. Mức tài sản tối thiểu để lọt vào danh sách năm nay tăng lên 4,6 tỷ USD từ mức 3,9 tỷ USD năm ngoái.