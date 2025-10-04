Tài sản nhóm 1% giàu nhất nước Mỹ đạt kỷ lục 52 nghìn tỷ USD

Theo dữ liệu mới từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), 10% người Mỹ giàu nhất đã bổ sung thêm 5 nghìn tỷ USD vào khối tài sản của mình trong quý II/2025, nhờ đà tăng mạnh của thị trường chứng khoán. Tổng giá trị tài sản của nhóm này đã đạt mốc kỷ lục 113 nghìn tỷ USD, tăng từ 108 nghìn tỷ USD trong quý trước và cao hơn 40 nghìn tỷ USD so với năm 2020.

Nhóm 1% đứng đầu chứng kiến tài sản tăng 7% trong vòng một năm, tương đương 4 nghìn tỷ USD, nâng tổng tài sản lên 52 nghìn tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay. Đặc biệt, nhóm 0,1% siêu giàu – những người sở hữu ít nhất 46 triệu USD – đã tăng tài sản tới 10% trong một năm qua. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, tổng tài sản của nhóm này gần như tăng gấp đôi, vượt ngưỡng 23 nghìn tỷ USD.

Tuy tất cả các tầng lớp tài sản đều ghi nhận mức tăng, nhưng tốc độ tăng của giới siêu giàu vượt xa phần còn lại. Trong 12 tháng qua, tài sản của nửa dân số ở nhóm thấp nhất tăng 6%, một con số khiêm tốn nếu so với mức tăng khổng lồ ở phía đỉnh tháp.

Thị trường chứng khoán đóng vai trò gì trong sự gia tăng này?

Chứng khoán là động lực chính đằng sau đà tăng tài sản của nhóm giàu nhất. Trong vòng một năm, giá trị cổ phiếu doanh nghiệp và quỹ đầu tư mà 10% người giàu nhất nắm giữ tăng từ 39 nghìn tỷ USD lên hơn 44 nghìn tỷ USD. Hiện tại, nhóm này nắm giữ tới 87% tổng giá trị cổ phiếu và quỹ đầu tư của toàn nước Mỹ.

Tỷ trọng tài sản của nhóm giàu trong tổng tài sản quốc gia vẫn duy trì ổn định ở mức cao trong nhiều thập kỷ. Nhóm 1% sở hữu 29% tổng tài sản hộ gia đình, tăng nhẹ so với 28% năm 2000; còn nhóm 10% giữ 67%, trong khi 90% dân số còn lại chỉ sở hữu 33% tài sản.

Song song đó, số lượng người siêu giàu cũng tăng nhanh. Theo báo cáo của Altrata, số người Mỹ có tài sản từ 30 triệu USD trở lên đã tăng 6,5% trong nửa đầu năm 2025, sau khi tăng tới 21% trong năm trước. Hiện nước Mỹ có 208.090 cá nhân siêu giàu, chiếm 41% tổng số người siêu giàu toàn cầu.

Sự gia tăng tài sản của giới siêu giàu tác động ra sao đến nền kinh tế?

Khối tài sản phình to của nhóm giàu nhất đã tạo nên một nền kinh tế “hình chữ K” — nơi tiêu dùng và tăng trưởng chủ yếu được dẫn dắt bởi tầng lớp thượng lưu. Trong quý II, nhóm 10% thu nhập cao nhất chiếm tới 49,2% tổng chi tiêu tiêu dùng toàn nước Mỹ, mức cao nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được ghi nhận năm 1989, theo Moody’s Analytics.

Mark Zandi, chuyên gia kinh tế trưởng tại Moody’s, cảnh báo rủi ro của việc nền kinh tế phụ thuộc quá nhiều vào tiêu dùng của nhóm siêu giàu. Nếu thị trường chứng khoán giảm sâu, giá trị tài sản của giới giàu sẽ sụt giảm, kéo theo sự thắt chặt chi tiêu, yếu tố có thể gây ra hiệu ứng dây chuyền tiêu cực cho nền kinh tế nói chung.

“Nền kinh tế hiện đang được thúc đẩy phần lớn bởi chi tiêu của những người cực kỳ giàu có, được ‘tiếp sức’ bởi giá trị danh mục cổ phiếu tăng vọt,” Zandi nhận định. “Nếu thị trường chứng khoán lao dốc vì bất kỳ lý do gì, và họ thấy bảng giá đỏ nhiều hơn xanh, sự thận trọng trong chi tiêu của họ sẽ tăng nhanh đe dọa một nền kinh tế vốn đã mong manh.”