HAGL của bầu Đức còn nợ bao nhiêu, ai là chủ nợ lớn nhất?

Doanh nghiệp của bầu Đức lãi lớn nhờ mảng trái cây

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) do đại gia Đoàn Nguyên Đức giữ vị trí Chủ tịch mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2025 với những kết quả tích cực. Trong đó, HAG ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.895 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2024.

Mảng trái cây vẫn là trụ cột của HAG với doanh thu đạt 1.419 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 61% so với cùng kỳ. Bên cạnh trái cây, doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa khác cũng ghi nhận đạt 428 tỷ đồng, tăng 49%. Trong khi đó, mảng bán heo ghi nhận doanh thu quý 3 chỉ đạt gần 40 tỷ đồng, giảm mạnh 83% so với cùng kỳ.

HAGL của bầu Đức ghi nhận lợi nhuận lớn từ mảng trái cây

Giá vốn tăng chậm hơn, đã giúp lợi nhuận gộp tăng 25% lên 762 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng 153 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024 chủ yếu là do lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh chuối tăng. HAG cho biết, trong kỳ, lỗ khác tăng 28 tỷ đồng nguyên nhân chủ yếu do trong kỳ Tập đoàn đã thanh lý một số tài sản không hiệu quả.

Trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3 đạt 432 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trong quý 3 đạt 416 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, HAG ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 5.600 tỷ đồng, tăng 34% so với 9 tháng đầu năm 2024. Trong đó, doanh thu mảng trái cây ghi nhận hơn 4.434 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 2.950 tỷ đồng cùng kỳ, bán sản phẩm hàng hóa hơn 1.005 tỷ đồng tăng mạnh so với 391 tỷ đồng cùng kỳ và bán heo chỉ gần 174 tỷ đồng giảm mạnh so với hơn 845 tỷ đồng cùng kỳ, doanh thu cung cấp dịch vụ hơn 15 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1.312 tỷ đồng, tăng mạnh 54% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ là 1.250 tỷ đồng, tăng 55%.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của bầu Đức?

Tính đến cuối tháng 9/2025, tổng tài sản của công ty đạt 27.744 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Trong đó, nợ phải trả tại cuối quý 3 là 14.460 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm.

Tổng nợ vay ở mức 8.372 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn gần 6.257 tỷ đồng, tăng hơn 500 tỷ đồng so với đầu năm. Vay dài hạn ghi nhận gần 2.115 tỷ đồng, tăng gần 900 tỷ đồng so với đầu năm.

Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông là chủ nợ ngân hàng ngắn hạn lớn nhất của doanh nghiệp bầu Đức với dư nợ vay ghi nhận gần 3.976 tỷ đồng, tăng hơn 1.970 tỷ đồng so với đầu năm. Đứng sau là Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong với dư nợ gần 662 tỷ đồng, giảm khoảng 70 tỷ đồng so với đầu năm...

Với vay dài hạn ngân hàng, Ngân hàng liên doanh Lào Việt là chủ nợ lớn nhất vớn hơn 318 tỷ đồng, đứng sau là Ngân hàng TMCP Phương Đông với gần 218 tỷ đồng dư nợ...

HAG có hơn 2.081 tỷ đồng vay trái phiếu trong nước, trong đó BIDV và Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam với dư nợ gần 1.100 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Đắk Lắk với dư nợ hơn 803 tỷ đồng, Công ty cổ phần chứng khoán OCBS dư nợ gần 197 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu cũng tăng mạnh 42% lên 13.284 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu chiếm hơn 12.674 tỷ đồng. Trong kỳ, HAG đã phát hành thành công 210 triệu cổ phiếu hoán đổi khoản nợ hơn 2.500 tỷ đồng cho các chủ nợ hiện hữu. Doanh nghiệp có hơn 824 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. HAG của bầu Đức có hơn 845 tỷ đồng tiền mặt, tăng mạnh so với con số chỉ chưa đầy 150 tỷ đồng hồi đầu năm.