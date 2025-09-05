Một ngành của Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong 15 tháng

Theo khảo sát của tổ chức tư nhân RatingDog, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành dịch vụ Trung Quốc đạt 53 điểm trong tháng 8/2025, tăng từ 52,6 điểm của tháng 7 và cao hơn mức 51,6 điểm cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao nhất trong 15 tháng, kể từ tháng 5/2024.Con số này cũng phù hợp với số liệu chính thức, khi chỉ số PMI dịch vụ do cơ quan nhà nước công bố tăng từ 50 lên 50,5 điểm trong tháng 8. Việc gia tăng chủ yếu nhờ lượng đơn hàng mới tăng nhanh và xuất khẩu dịch vụ có mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 2.

Nguyên nhân nào giúp dịch vụ tăng trưởng mạnh?

Theo báo cáo, sự phục hồi đến từ hai yếu tố chính: nhu cầu nội địa ổn định hơn và nhu cầu nước ngoài tăng trở lại, đặc biệt sau khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt một phần. Trong tháng 7, xuất khẩu của Trung Quốc thậm chí vượt dự báo.

Ông Yao Yu, nhà sáng lập RatingDog, nhận định: “Đơn hàng mới trong nước và xuất khẩu đều ghi nhận mức tăng nhanh nhất trong nhiều tháng. Điều này phản ánh nhu cầu tiêu dùng và thương mại đang phục hồi, giúp doanh nghiệp dịch vụ lạc quan hơn về triển vọng.”

Doanh nghiệp dịch vụ có gặp khó khăn gì không?

Mặc dù khối lượng công việc tăng lên, nhiều doanh nghiệp dịch vụ vẫn cắt giảm nhân sự trong tháng 8, đánh dấu lần thứ hai trong ba tháng gần đây số lao động giảm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ áp lực chi phí.

Bên cạnh đó, giá đầu ra trung bình của các công ty dịch vụ giảm nhẹ sau khi tăng vào tháng 7, do chi phí đầu vào hạ nhiệt và cạnh tranh thị trường gay gắt. Một số doanh nghiệp chấp nhận hạ giá để kích cầu tiêu dùng.

Kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng ra sao?

Trong quý II/2025, kinh tế Trung Quốc tăng 5,2% so với cùng kỳ, thấp hơn mức 5,4% của quý I. Dù tăng trưởng có phần chậm lại, giới chức Trung Quốc vẫn tin tưởng đạt được mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% cho cả năm.

Niềm tin kinh doanh trong ngành dịch vụ tháng 8 cũng duy trì ở mức cao nhất trong 5 tháng, cho thấy các doanh nghiệp vẫn kỳ vọng tích cực vào triển vọng kinh tế trong 1 năm tới.