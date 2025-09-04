Ca sĩ Mỹ Tâm giàu đến mức nào?

Các nguồn thu nhập chính của Mỹ Tâm

Trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2/9, ca sĩ Mỹ Tâm đã gây “bão” trên các nền tảng mạng xã hội.

Mỹ Tâm đặt tay lên ngực áo, biểu diễu trong chương trình nghệ thuật đặc biệt khép lại đại lễ mừng 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9 gây "sốt" cộng đồng mạng.

Sáng 2/9, chỉ với vài câu hát, nhưng màn trình diễn "ngắn kỷ lục" của Mỹ Tâm đã ngay lập tức gây viral mạnh. Người người chia sẻ khoảnh khắc Mỹ Tâm đặt tay lên ngực áo, cất vang tiếng hát giữa Quảng trường Ba Đình.

Sau buổi biểu diễn, Mỹ Tâm có những dòng chia sẻ đầy xúc động trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ bày tỏ lòng biết ơn khi được trao cơ hội biểu diễn trong sự kiện trọng đại của đất nước.

Qua sự kiện này, Mỹ Tâm càng khẳng định vị thế của mình trong showbiz Việt. Cô không chỉ là một ca sĩ tài năng qua những sản phẩm âm nhạc, liveshow ấn tượng cùng bộ sưu tập đồ sộ các giải thưởng uy tín cả trong và ngoài nước của mình.

Mỹ Tâm chưa bao giờ được nhắc đến vì những thứ cô khoác lên trên người hay những chiếc đồng hồ vài trăm ngàn đô, chiếc túi Hermes cá sấu bạch tạng... Tuy nhiên, với vị thế của mình trong làng giải trí, Mỹ Tâm không hề thua kém bất cứ ai.

Cô là một trong những ca sĩ sở hữu mức thù lao cao nhất thị trường. Ngoài ra, "Họa mi tóc nâu" còn “mát tay" kinh doanh.

Năm 2003, "họa mi tóc nâu" khiến không ít người trầm trồ khi cho ra mắt thương hiệu nước hoa riêng. Năm 2012, nữ ca sĩ tiếp tục mở một thương hiệu thời trang riêng, đồng thời khai trương trụ sở làm việc của riêng cô tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Mỹ Tâm còn mở quán cà phê theo phong cách Nhật Bản ở tòa nhà trăm tỷ. Quán được thiết kế với không gian sang trọng, nội thất hiện đại, tinh tế.

Cuối năm 2018, đầu năm 2019, Mỹ Tâm tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi thử sức ở vai trò mới, làm nhà sản xuất và diễn viên phim “Chị trợ lý của anh”. Bộ phim được đầu tư hơn 17 tỷ đồng để sản xuất và có được doanh thu khủng 40 tỷ đồng trong tuần đầu công chiếu.

Hiện tại, Mỹ Tâm sở hữu doanh nghiệp riêng là Công ty TNHH Dịch vụ giải trí Mỹ Tâm (MT Entertainment). Công ty được thành lập từ tháng 5/2007, do Mỹ Tâm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Người đại diện theo pháp luât. Vốn điều lệ công ty ở mức 5 tỷ đồng, trong đó Mỹ Tâm góp vón 4,9 tỷ đồng (tỷ lệ 98%) và 1 cá nhân khác góp 100 triệu đồng (tỷ lệ 2%).

Doanh nghiệp của Mỹ Tâm đăng ký hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau, như tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, sản xuất mua bán mỹ phẩm, quần áo, giày dép, túi xách… và cả đầu tư xây dựng các khu vui chơi giải trí, hồ bơi, sân golf, sân tennis.

Những lần hiếm hoi Mỹ Tâm tiết lộ gia tài bất động sản

Nhờ sự nghiệp ca hát thành công rực rỡ, tích lũy tài sản từ các album bán chạy, hàng trăm đêm diễn và giải thưởng danh giá trong nước lẫn quốc tế, cùng với khả năng kinh doanh phát triển mạnh mẽ, Mỹ Tâm là một "đại gia ngầm" của làng giải trí Việt Nam.

Là ca sĩ nổi tiếng nhưng hiếm khi Mỹ Tâm khoe về tài sản hay nhà cửa, bất động sản. Đầu năm 2023, Mỹ Tâm lần đầu khoe nhà vườn hàng nghìn mét vuông ở Củ Chi. Nhiều người còn ví von cơ ngơi này giống như một khu du lịch sinh thái với đầy đủ bể bơi, hoa lá, đúng chuẩn là nơi giúp nữ ca sĩ nghỉ dưỡng và lấy lại cảm hứng sáng tác âm nhạc.

Mỹ Tâm hào hứng khoe khu nhà vườn cây trái trĩu quả.

Trong khu vườn, giọng ca “Ước gì” phân chia từng khu vực để trồng rau, hoa và cây ăn trái. Cô đầu tư hệ thống tưới nước tự động hẹn giờ cho từng loại cây, giúp chúng luôn được cung cấp đủ nước và chất dinh dưỡng.

Trong video mừng năm mới 2024, ca sĩ Mỹ Tâm vô tình tiết lộ nhà vườn rộng như biệt phủ khi bắn pháo hoa. Một góc vườn, cô đặt bàn làm nơi ăn, thưởng trà, rượu hoặc mở tiệc cùng gia đình, người thân và bạn bè ngoài trời. Góc này được giăng dây đèn lung linh, phía sau treo tranh tròn tráng gương điện tích hợp đèn LED.

Mỹ Tâm hé lộ một góc trong ngôi nhà vườn như biệt phủ.

Ngoài căn nhà vườn này, lần gần nhất công chúng được biết đến một phần bất động sản là khi cô vô tình để lộ công trình được khánh thành vào hơn 10 năm trước. Khi ấy giá trị của tòa nhà đã là hàng trăm tỷ, tọa lạc trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa với vị trí đắc địa nằm ngay trung tâm TP.HCM. Công trình được thiết kế và xây dựng công phu dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Mỹ Tâm trở thành nơi sinh sống và kinh doanh của nữ ca sĩ.