Kinh tế Trung Quốc chật vật: Sản xuất suy giảm tháng thứ 5 liên tiếp dù Mỹ gia hạn “đình chiến thương mại”

Theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất đạt 49,4 điểm trong tháng 8, nhích nhẹ từ mức 49,3 của tháng 7. Tuy mức giảm chậm lại, nhưng con số này vẫn dưới ngưỡng 50 – mốc phân định giữa tăng trưởng và suy giảm. Đây đã là tháng thứ 5 liên tiếp PMI sản xuất ở mức co hẹp.

Một số chỉ số thành phần như sản xuất, đơn hàng mới và tồn kho nguyên liệu có cải thiện, nhưng chỉ số việc làm lại tiếp tục giảm. Điều này cho thấy doanh nghiệp vẫn e dè trong tuyển dụng, phản ánh triển vọng chưa mấy khả quan.

Ảnh chụp từ trên cao những chiếc ô tô mới đang chờ được vận chuyển đến các thị trường nước ngoài từ một cảng ở Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc

“Đình chiến thương mại” Mỹ - Trung có giúp tháo gỡ khó khăn?

Kết quả khảo sát được công bố chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn thêm 90 ngày việc tạm ngừng áp thuế cao đối với hàng hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, triển vọng bất định về thuế quan đối với hàng xuất khẩu sang Mỹ vẫn bao trùm nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Ngoài thương mại, Trung Quốc còn đối mặt nhiều sức ép khác: thị trường bất động sản suy thoái, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và lũ lụt nghiêm trọng do mưa bão mùa hè khiến hoạt động kinh doanh bị gián đoạn tại nhiều khu vực.

Bắc Kinh phản ứng thế nào trước tình hình này?

Dù số liệu cho thấy sản xuất còn khó khăn, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết PMI sản xuất, phi sản xuất và tổng hợp đều ghi nhận tăng trưởng trong tháng 8. Điều này được cho là tín hiệu cho thấy tâm lý chung của nền kinh tế đã cải thiện phần nào.

Bộ Thương mại Trung Quốc cũng thông báo, tuần trước, Thứ trưởng Thương mại Lý Thành Cảng đã có chuyến thăm Mỹ để thảo luận việc thực thi các đồng thuận giữa lãnh đạo hai nước, cũng như thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại song phương. Ông Lý nhấn mạnh Bắc Kinh và Washington cần duy trì nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi để xử lý bất đồng.

Trong chuyến đi, ông Lý cũng gặp gỡ các đại diện doanh nghiệp Mỹ nhằm trao đổi về hợp tác thương mại trong bối cảnh đầy biến động hiện nay.