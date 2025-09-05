Dân kêu tiền điện tháng 8 tăng cao dù trời mát mẻ, Điện lực miền Bắc lên tiếng

Mới đây, nhiều gia đình ở Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh... bất ngờ khi hoá đơn tiền điện tháng 8 tăng vọt. Nhiều người thắc mắc rằng tháng 8 thời tiết mát mẻ nên việc sử dụng các thiết bị điện như điều hòa, quạt ít đi. Hơn nữa, mưa bão cũng làm mất điện trên diện rộng nhiều ngày nhưng hoá đơn tiền điện vẫn tăng cao.

Liên quan đến vấn đề này, trên fanpage Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã có những chia sẻ về nguyên nhân tiền điện của nhiều hộ gia đình tăng trong tháng 8 vừa qua.

EVNNPC cho biết, tháng 8/2025, thời tiết miền Bắc không hề “dễ chịu” như nhiều người kỳ vọng, mà tiếp tục trải qua nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiều nơi nhiệt độ vượt 39 độ C, oi bức suốt ngày đêm.

Trong bối cảnh đó, nhu cầu sử dụng điều hòa, quạt và các thiết bị làm mát của người dân và doanh nghiệp tăng mạnh, khiến phụ tải điện liên tục lập kỷ lục mới tại 17 tỉnh, thành phố do EVNNPC quản lý (không bao gồm Hà Nội).

Đồ họa: EVNNPC

Đỉnh điểm, lúc 22h30 ngày 4/8, hệ thống điện miền Bắc ghi nhận công suất cực đại đạt 18.983,9 MW, sản lượng điện thương phẩm 393,09 triệu kWh - cao nhất từ trước đến nay.

So với kỷ lục cũ ngày 18/7 (18.931 MW và 389,39 triệu kWh), công suất tăng thêm 52,9 MW (tương đương tăng 0,28%), sản lượng tăng 3,7 triệu kWh (tương đương tăng 0,95%).

Tính từ đầu tháng 6 đến đầu tháng 8, công suất đỉnh miền Bắc đã tăng gần 900 MW. Điều này phản ánh áp lực khổng lồ lên hệ thống điện trong cao điểm nắng nóng.

Trong khi phụ tải tăng mạnh vì nắng nóng, ngành điện lại phải đồng thời căng mình chống bão. Theo EVNNPC, cơn bão số 5 cuối tháng 8 đã ảnh hưởng đến nhiều địa phương miền Bắc, gây mưa lớn và gió giật mạnh làm cây cối gãy đổ, một số đường dây, trạm biến áp bị sự cố.

Tối 4/8, ngành điện Lạng Sơn tăng cường kiểm tra thiết bị tại trạm 110kV, đảm bảo vận hành an toàn. Ảnh: EVNNPC

Các đơn vị trực thuộc EVNNPC đã triển khai ngay phương châm “4 tại chỗ”, huy động tối đa nhân lực, phương tiện, vật tư để xử lý kịp thời, đảm bảo khôi phục cấp điện nhanh nhất cho khách hàng. Nhiều đội xung kích đã bám hiện trường suốt ngày đêm, khắc phục từng điểm sự cố trong điều kiện mưa bão phức tạp.

Do đó, việc gián đoạn cấp điện chủ yếu chỉ xảy ra cục bộ, tại một số địa phương và kéo dài trong vài ngày. So với cả chu kỳ ghi chỉ số công tơ (30-31 ngày), ảnh hưởng này là không đáng kể - EVNNPC giải thích thêm.

Theo Điện lực miền Bắc, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hóa đơn tiền điện tăng trong tháng 8 là do nhu cầu sử dụng điện làm mát cao hơn hẳn so với các tháng bình thường, yếu tố bão chỉ là tác động cục bộ.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng vừa phát đi thông báo phản hồi thắc mắc của người dân liên quan đến hoá đơn điện tháng 8.

Theo EVN, gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng cho rằng hóa đơn điện tăng bất thường trong tháng 8, nhưng phần lớn thông tin chưa được xác minh, gây ảnh hưởng tới dư luận.

Tập đoàn dẫn trường hợp một khách hàng tên Vân Pig phản ánh hóa đơn điện gia đình tăng đột biến. Sau khi tiếp nhận, đơn vị điện lực đã cử nhân viên đến kiểm tra và phát hiện đường dây từ công tơ về nhà bị rò rỉ do ảnh hưởng mưa bão. Sự cố đã được xử lý ngay sau đó.

EVN khuyến nghị, khi có thắc mắc về hóa đơn, người dân nên liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng, cung cấp mã số sử dụng điện để được hỗ trợ 24/7. Nếu phát hiện sự cố, đơn vị điện lực sẽ kiểm tra và khắc phục kịp thời.

Trong khi đó, Tổng công ty Điện lực miền Bắc khuyến nghị, để hoá đơn tiền điện không tăng chóng mặt, người dân hãy tắt thiết bị điện khi không cần thiết, hạn chế dùng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn, ưu tiên thiết bị dán nhãn tiết kiệm năng lượng và nên điều chỉnh điều hòa ở mức 26-27 độ C kết hợp quạt gió.

Ngoài ra, các hộ gia đình có điều kiện về kinh tế có thể đầu tư điện mặt trời áp mái theo mô hình tự sản, tự tiêu thụ, từ đó vừa giảm tiền điện, vừa thân thiện với môi trường.