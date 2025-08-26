Trung Quốc siết chặt kiểm soát đất hiếm, cổ phiếu ngành này tăng vọt

Ngay đầu tuần, thị trường chứng khoán Trung Quốc chứng kiến sự bứt phá của nhiều doanh nghiệp đất hiếm. Cổ phiếu JL-Mag Rare-Earth, nhà cung ứng nam châm lớn, tăng tới 18% tại Hồng Kông. Trên sàn trong nước, China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. tăng 10%, China Rare Earth Resources and Technology Co. tăng 8,5% và Zhejiang Zhongke Magnetic Industry Co. tăng 12%.

Nguyên nhân chính là thông báo của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) về kế hoạch kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động sản xuất đất hiếm. Thị trường đánh giá đây là tín hiệu hỗ trợ lớn cho những doanh nghiệp lớn, vốn có vị thế mạnh trong chuỗi cung ứng.

Ảnh minh họa

Chính phủ Trung Quốc đang siết chặt quản lý như thế nào?

Theo kế hoạch mới, tất cả nguồn cung đất hiếm trong nước sẽ được theo dõi sát sao hơn. Doanh nghiệp buộc phải báo cáo thường xuyên sản lượng cho cơ quan quản lý. Bắc Kinh cũng phân định rõ trách nhiệm của các bên liên quan, từ doanh nghiệp, chính quyền địa phương đến các bộ ngành, trong việc giám sát sản xuất và xử lý vi phạm.

Đây là bước đi nhằm củng cố hệ thống quản lý vốn đã chặt chẽ, đồng thời hạn chế tình trạng buôn lậu và sản xuất ngoài luồng, vốn ảnh hưởng đến kiểm soát xuất khẩu.

Động thái này có ý nghĩa gì trong bối cảnh thương mại Mỹ - Trung?

Đất hiếm từ lâu đã được coi là "quân bài chiến lược" trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Việc Trung Quốc tăng cường giám sát không chỉ giúp đảm bảo kiểm soát nguồn tài nguyên quý hiếm mà còn là động thái đáp trả chính sách cứng rắn của Washington trong thời kỳ Tổng thống Donald Trump.

Khi phần lớn nguồn cung đất hiếm toàn cầu nằm trong tay Trung Quốc, bất kỳ thay đổi nào trong chính sách kiểm soát sản xuất và xuất khẩu đều có thể tác động lớn đến chuỗi cung ứng công nghệ và năng lượng quốc tế.