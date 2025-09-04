Ông Trump khẳng định không hạ thuế nhập khẩu hàng hóa từ Ấn Độ

Theo quyết định mới nhất, Mỹ đã áp mức thuế 50% với hàng hóa Ấn Độ, gấp đôi so với mức 25% trước đó. Biện pháp này được áp dụng với hơn 55% lượng hàng xuất khẩu từ Ấn Độ sang Mỹ – vốn là thị trường lớn nhất của New Delhi.

Nguyên nhân trực tiếp xuất phát từ việc Ấn Độ vẫn tiếp tục mua dầu thô giá rẻ từ Nga, bất chấp nỗ lực của phương Tây nhằm hạn chế nguồn thu cho Moscow trong bối cảnh chiến sự Ukraine. Washington coi động thái này là làm suy yếu các lệnh trừng phạt quốc tế.

Ông Trump nói gì về quan hệ thương mại Mỹ - Ấn?

Tại một sự kiện ở Nhà Trắng, khi được hỏi liệu có xem xét hạ thuế nhập khẩu đối với Ấn Độ hay không, ông Trump trả lời dứt khoát “không”.

Dù khẳng định Mỹ “quan hệ tốt” với Ấn Độ, ông Trump vẫn chỉ trích quan hệ thương mại song phương là “một chiều” trong nhiều năm qua. Ông cho rằng New Delhi áp mức thuế quá cao với hàng hóa Mỹ, “gần như cao nhất thế giới”, tạo nên sự bất cân bằng trong trao đổi thương mại.

Ấn Độ phản ứng ra sao trước quyết định của Mỹ?

Chính phủ Ấn Độ coi các mức thuế mới là “không công bằng” và khẳng định sẽ tiếp tục mua dầu Nga miễn là giá cả có lợi. Đồng thời, New Delhi cũng đã khiếu nại Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về một số loại thuế mới áp lên sản phẩm đồng, cho rằng đây là rào cản thương mại gây tổn hại cho xuất khẩu.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal bày tỏ hy vọng có thể hoàn tất một thỏa thuận thương mại với Mỹ trước tháng 11, nhấn mạnh rằng những vấn đề địa chính trị đã phần nào làm chậm lại tiến trình đàm phán.

Liệu còn cơ hội để Mỹ và Ấn Độ nối lại đối thoại?

Dù căng thẳng leo thang, vẫn có dấu hiệu hai bên để ngỏ khả năng đối thoại. Trước đó, ông Trump từng tiết lộ Ấn Độ đã đề nghị giảm thuế nhập khẩu “xuống bằng 0”, song chưa rõ khi nào và bằng cách nào đề xuất này được đưa ra.

Các chuyên gia cho rằng cả Washington và New Delhi đều có lợi ích trong việc duy trì kênh hợp tác thương mại. Với Mỹ, Ấn Độ là một đối tác chiến lược quan trọng tại châu Á. Còn với Ấn Độ, thị trường Mỹ vẫn đóng vai trò xuất khẩu số một, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế cần giữ ổn định tăng trưởng.