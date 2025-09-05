Tiền điện tháng 8 tăng vọt, dân hỏi 'mưa nhiều, mất điện sao hoá đơn vẫn cao'

Nhiều khách hàng ở Thanh Hóa phản ánh tiền điện tăng cao

Theo phản ánh của một số hộ dân, tháng 8 vừa qua là thời điểm mưa bão, thời tiết dễ chịu nên các thiết bị điện như điều hòa, quạt được sử dụng ít.

Tuy nhiên, khi chốt công tơ, lượng điện tiêu thụ lại cao hơn cả những tháng nóng bức trước đó. Anh D. (phường Hạc Thành, Thanh Hoá) cho biết, gia đình có 3 thành viên, sử dụng các thiết bị cơ bản như máy giặt, quạt điện và một chiếc điều hòa ở phòng ngủ.

Tháng trước, vào thời điểm nắng nóng, gia đình anh gần như bật điều hòa và quạt cả ngày lẫn đêm, tiền điện khoảng 1,1 triệu đồng. Tháng này, trời mát hơn, ít dùng thiết bị điện nhưng hóa đơn điện lại tăng thêm khoảng 300 nghìn đồng so với tháng trước.

Mạng xã hội tràn ngập các thông tin về hoá đơn tiền điện.

Chị T. (phường Sầm Sơn) cũng phản ánh, tháng này gia đình dùng ít quạt và điều hòa hơn 2 tháng trước, nhưng tiền điện vẫn cao hơn. Nhiều hộ dân tại phường Sầm Sơn cũng bày tỏ thắc mắc trên mạng xã hội về tình trạng hóa đơn điện tăng bất thường, dù lượng điện tiêu thụ thực tế giảm.

Một số người cho rằng tiền điện có giảm nhẹ, nhưng nhìn chung vẫn ở mức cao.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Chi nhánh Điện lực Sầm Sơn cho biết, ngành điện đã nắm được thông tin phản ánh của người dân. Theo ông Thành, bất kỳ khách hàng nào gọi điện phản ánh, ngành điện đều cử cán bộ kỹ thuật xuống kiểm tra công tơ, đường dây sau công tơ để xác định tình trạng hoạt động. Nếu khách hàng chưa yên tâm, ngành điện sẽ cùng niêm phong công tơ, đưa đi kiểm định.

“Trường hợp sau khi kiểm định, công tơ chạy nhanh, ngành điện sẽ hoàn trả tiền chênh lệch, nếu công tơ chạy chậm, khách hàng sẽ phải nộp bổ sung phần thiếu hụt. Ngoài ra, khách hàng có thể mua công tơ độc lập để lắp song song, đối chiếu kết quả với ngành điện”, ông Thành nói.

Ông Thành cũng nhận định, nguyên nhân khiến hóa đơn điện tháng qua tăng có thể do thời tiết oi bức, nhiệt độ cao khiến điều hòa phải hoạt động nhiều hơn để làm mát, dẫn tới điện năng tiêu thụ tăng.

Bên cạnh đó, mức giá điện theo bậc thang, đặc biệt ở các bậc cao, tăng rất mạnh so với bậc trước đó nên khi cộng tổng số tiền, người dân cảm thấy chênh lệch lớn. Ngành điện cũng khuyến cáo người dân lưu ý tình trạng rò rỉ điện vốn không hiếm gặp trong thời tiết nắng nóng, mưa bão, đặc biệt với thiết bị cũ, hư hỏng, bong tróc mà không được kiểm tra định kỳ.

Một số dấu hiệu bất thường có thể nhận biết gồm: hóa đơn điện tăng đột biến; thiết bị điện tỏa nhiệt bất thường hoặc có mùi khét nhẹ; dây dẫn nóng lên dù tải thấp; aptomat/cầu dao tự ngắt liên tục mà không rõ nguyên nhân. Khi phát hiện các dấu hiệu này, người dân cần liên hệ ngay đơn vị quản lý điện để được kiểm tra, xử lý kịp thời, tránh thiệt hại.

Khách hàng ở Nghệ An và Hà Tĩnh cũng bất ngờ với tiền điện

Những ngày qua, nhiều người dân ở các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh lên mạng xã hội than phiền vì tiền điện tăng cao. Nhiều hộ dân cho biết, tại địa phương, tháng 8 xuất hiện mưa bão, hầu như không sử dụng đến điều hòa, quạt công suất lớn, chỉ tiêu thụ điện cho các thiết bị cơ bản như nồi cơm, tivi, quạt nhỏ…, nhưng tiền điện vẫn tăng 20-30% so với các tháng cao điểm nắng nóng.

Anh Phan Văn Ng. (trú phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) cho hay, trong tháng 8, ở địa phương xuất hiện mưa bão, mất điện kéo dài nhưng tiền điện của gia đình anh vẫn tăng cao hơn khoảng 20% so với tháng trước.

Theo lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An, từ ngày 1 đến 23/8, nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt là Nghệ An, trải qua những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài. Nhiệt độ ban ngày nhiều nơi vượt ngưỡng 37–39 độ C, có thời điểm lên tới 40 độ C, kèm theo độ ẩm thấp và gió phơn khô nóng.

Trong thời gian nắng nóng kéo dài đầu tháng, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện… tăng đột biến. Nhiều hộ gia đình phải sử dụng điều hòa gần như cả ngày lẫn đêm để chống chọi với nền nhiệt oi bức, dẫn đến lượng điện tiêu thụ tăng cao.

Thông tin từ Phòng Điều độ Công ty Điện lực Nghệ An, sản lượng điện tiêu thụ trong những ngày cao điểm nắng nóng của tháng 8 đạt đỉnh. Đặc biệt, đợt nắng nóng từ 2 đến 14/8, công suất cực đại luôn trên 1.000 MW, sản lượng ngày xấp xỉ 20–21 triệu kWh, tăng 45,8% so với cùng kỳ năm 2024 (trung bình ngày của năm 2024 là 14,4 triệu kWh).

Công suất đỉnh xảy ra vào ngày 4/8: Pmax = 1.147 MW. Sản lượng đỉnh ngày 5/8: Amax = 21.989.658 kWh. Điều này kéo theo hệ quả là hóa đơn tiền điện của nhiều hộ dân trong tháng 8 cũng tăng lên rõ rệt.

Ông Nga cho biết, hiện nay Điện lực Nghệ An sử dụng công tơ điện tử với độ minh bạch và chính xác cao. Lịch ghi chỉ số được công khai trên website, cách tính giá điện theo quy định của EVN. Với khách hàng có sản lượng tăng, giảm trên 30% so với tháng trước, Công ty đều phúc tra chỉ số. Trường hợp tăng đột biến, đơn vị sẽ kiểm tra cùng khách hàng để tìm nguyên nhân.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, gia đình ông Trần Đại Hải (xã Thạch Khê) cũng cho biết, trong tháng 8, mặc dù thời tiết mát mẻ hơn nhưng tiền điện của gia đình ông lại tăng cao hơn so với tháng 7.

Theo ông Hải, tiền điện tháng 7 của gia đình ông là hơn 500 nghìn đồng nhưng tháng 8, tiền điện của gia đình ông lại tăng vọt lên hơn 1 triệu đồng.

“Gia đình tôi chỉ có hai ông bà già ở. Trong nhà chỉ nấu cơm, còn thức ăn nấu bằng bếp gas, máy giặt hoạt động ít nhưng không hiểu sao tiền điện tháng này lại tăng vọt lên như vậy”, ông Hải nói.

Đại diện Công ty điện lực tỉnh Hà Tĩnh cho biết, qua nắm bắt thì khách hàng sử dụng điện trên địa bàn có tiền điện tháng này tăng so với tháng trước khoảng 2,2%.

“Đối với khách hàng có kiến nghị cụ thể, công ty chỉ đạo các đội điện lực làm việc với khách hàng, để hướng dẫn khách hàng theo dõi sản lượng điện”, đại diện Công ty điện lực tỉnh Hà Tĩnh nói.

Nhiều hộ dân ở Hà Nội cũng băn khoăn khi tiền điện tăng cao

Anh Nghiêm Văn Dự ở xã Phú Thượng (Hà Nội) than thở, 3 tháng qua, hóa đơn tiền điện nhà anh tăng theo chiều thẳng đứng, thậm chí tháng 8 tiền điện còn “tăng một cách khó hiểu”.

Đầu tháng 8, Hà Nội trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục. Nhiều nơi bị mất điện do quá tải, nhân viên EVNHANOI phải đi xử lý sự cố trong đêm.

Anh cho biết, tháng 6 hóa đơn điện của nhà anh dừng ở ngưỡng 3,2 triệu đồng, sang đến tháng 7 đã vọt lên gần 4,6 triệu đồng. Tuy nhiên, hai tháng này, hóa đơn tiền điện tăng được cho là do có nhiều ngày nắng nóng kỷ lục, học sinh nghỉ hè ở nhà nên sử dụng điều hòa thường xuyên cả ngày lẫn đêm.

Tháng 8 vừa qua, anh Dự nhẩm tính hóa đơn điện sẽ giảm mạnh. Bởi, 3 đứa con cùng 2 đứa cháu từ ngày 15/8 trở lại trường học. Ban ngày gần như không dùng điều hòa, chỉ bật vào buổi tối.

“Chưa kể, tháng 8 cả gia đình kéo nhau về quê tới 6 ngày. Những ngày về quê, ngoài chiếc tủ lạnh vẫn cắm điện, gia đình tôi ngắt hết các thiết bị khác”, anh nói. Ngoài ra, những ngày thời tiết mát mẻ, gia đình anh cũng chỉ dùng quạt điện, không bật điều hòa.

Vậy nhưng, sáng nay kiểm tra hóa đơn thông báo tiền điện, anh Dự vẫn ngỡ ngàng khi hết gần 5,1 triệu đồng, tăng 500.000 đồng so với tháng 7 và tăng tới 1,9 triệu đồng so với tháng 6 dù thiết bị điện dùng ít hơn thấy rõ.

Chị Linh Trang ở Từ Liêm (Hà Nội) cũng ngán ngẩm nói: “Tháng 8, tiền điện nhà tôi vọt lên 2,7 triệu đồng. Không hiểu nguyên nhân vì sao lại tăng mạnh đến vậy”.

Gia đình chị Trang có 6 người. Ban ngày, đứa con nhỏ đi học, vợ chồng chị thì đi làm từ sáng đến tối. Ở nhà chỉ có hai người lớn và một trẻ nhỏ. Tháng 6 nắng nóng, điều hòa bật mở liên tục, nhà chị còn dùng cả máy sấy quần áo nên tiền điện hết 2,3 triệu đồng.

Xót tiền, tháng 7 thay vì dùng máy sấy như trước, chị quyết định đem quần áo ra ngoài hiên phơi nên tiền điện giảm còn 2,1 triệu đồng.

Sang tháng 8, máy sấy quần áo vẫn không dùng. Ban ngày điều hòa nhiều hôm cũng không mở vì thời tiết mát mẻ. Song, tiền điện không giảm mà còn tăng lên gần 2,7 triệu đồng, chị Linh Trang chia sẻ.

Chị Hà (phố Đại Từ, Định Công, Hà Nội) bàng hoàng khi hóa đơn điện tháng 8 vọt lên 2,9 triệu đồng. “Gia đình tôi chuyển lên khu chung cư này được khoảng 7 năm mà chưa bao giờ thấy tiền điện cao như tháng này”, chị nhận xét.

Chị cho hay, hóa đơn tiền điện của gia đình chị tăng dần đều từ tháng 5. Cụ thể, tháng 5 tiền điện là 1,7 triệu đồng, sang tháng 6 là 2 triệu đồng, tháng 7 tăng lên ngưỡng 2,2 triệu đồng và đến tháng 8 đạt mức kỷ lục 2,9 triệu đồng.

Điều đáng nói là các thiết bị điện trong nhà không thay đổi, không thêm cũng chẳng bớt. Hơn nữa, tháng 8 thời tiết mát mẻ hơn tháng 6 và tháng 7 nên việc dùng điều hòa cũng hạn chế đi nhiều so với hai tháng trước đó.

Trên mạng xã hội, “hóa đơn điện tháng 8 tăng mạnh” đang trở thành từ khóa hot. Bởi, nhiều người phản ánh tháng 8 thời tiết mát mẻ nên tần suất dùng điều hòa giảm hẳn so với tháng 7, nhưng tiền điện vẫn tăng.