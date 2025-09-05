Ngành hoa Đà Lạt "sốc" vì bão hủy đơn hàng trước ngày khai giảng

Tối 4-9, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phan Thanh Sang, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt (Lâm Đồng, DFA), thông tin thị trường TP HCM chiếm đến 60% đầu ra của người trồng hoa Đà Lạt.

Khai giảng là ngày lễ lớn, nhà vườn đã chuẩn bị sản xuất từ 2-4 tháng trước nên trở tay không kịp khi 15 giờ ngày 3-9 nhận được công văn của Sở Giáo dục – Đào tạo TP HCM "không nhận hoa chúc mừng khai giảng năm học 2025-2026".

Vì công văn ban hành quá trễ, các shop hoa đã chuẩn bị sẵn sàng kệ hoa, lẵng hoa, nguyên liệu hoa, lá trang trí, nhân công... Tình hình thiệt hại (hủy đơn hàng) là rất lớn. Mỗi shop hoa nhận đơn từ 50-100 kệ, thiệt hại lên tới 100.000.000 đồng/shop hoa.

DFA kiến nghị Sở Giáo dục – Đào tạo TP HCM nên thu hẹp phạm vi không nhận hoa mua bằng tiền ngân sách để tránh lãng phí còn tặng hoa từ nguồn xã hội hóa không nên cấm.

Ngành hoa thường sản xuất theo các ngày lễ

Thực tế, các doanh nghiệp, cựu học sinh thể hiện tình cảm, sự trân trọng và biết ơn đối với thầy cô giáo và ngành giáo dục. Đây là một văn hóa rất bình thường và một nét đẹp. Hoạt động này cũng tạo khí thế tươi vui, rực rỡ cho ngày khai giảng và lưu giữ những hình ảnh đẹp.

"Đối với các công ty, việc tặng hoa còn là hình thức quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và thương hiệu của họ đến phụ huynh, giáo viên, học sinh và cộng đồng" – ông Sang phân tích.

Cũng theo ông Sang, hoa được sử dụng ngày 5-9, chủ yếu được trồng bởi người dân Việt Nam, có chất lượng đẹp và giá thành hợp lý. Việc khuyến khích tiêu thụ hoa trong nước sẽ kích cầu sản xuất, tạo việc làm cho nhiều hộ nông dân, người lao động (hái hoa, cắm hoa, giao hàng) và toàn bộ chuỗi giá trị (cung cấp kệ, giấy, xốp).

"Nếu vận động khéo léo, các doanh nghiệp vẫn sẵn sàng đóng góp cho quỹ khuyến học hoặc các chương trình thiện nguyện bên cạnh tặng hoa tri ân. Hoa không gây lãng phí mà có tác dụng "chữa lành", tạo tinh thần thoải mái, vui tươi trong môi trường giáo dục" – ông Sang nhấn mạnh.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 3-9, Sở Giáo dục – Đào tạo TP HCM có văn bản về việc không nhận hoa chúc mừng khai giảng năm học 2025-2026 nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức khai giảng.

Đồng thời, khuyến khích chuyển đổi hình thức chúc mừng thành các khoản ủng hộ thiết thực cho quỹ khuyến học hoặc chung tay hỗ trợ đồng bào đang gặp khó khăn.