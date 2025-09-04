CEO nổi tiếng Nhật Bản đột ngột từ chức vì bị nghi sử dụng chất cấm

Tổng giám đốc Suntory Holdings từ chức

Tổng giám đốc Suntory Holdings, Takeshi Niinami, một trong những lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng nhất Nhật Bản, đã từ chức sau khi bị cảnh sát điều tra về việc mua thực phẩm bổ sung có thể vi phạm luật ma túy nghiêm ngặt của nước này. Niinami, từng tư vấn cho các thủ tướng Nhật và đại diện doanh nghiệp Nhật tại Davos, nói với Suntory rằng ông tin sản phẩm mua là hợp pháp.

Tổng giám đốc Suntory Holdings, Takeshi Niinami. Ảnh: Reuters

“Tôi không biết đó là thực phẩm bổ sung bất hợp pháp. Tôi vô tội,” ông nói với báo Asahi tối thứ ba, thêm rằng ông từ chức vì cảm thấy công ty không thể đoàn kết nếu ông tiếp tục. Reuters chưa thể liên lạc ngay với Niinami để bình luận.

Chủ tịch Suntory, Nobuhiro Torii, cháu cố của nhà sáng lập Shinjiro Torii, cho biết sẽ điều hành toàn bộ công ty. “Ông ấy là lãnh đạo quyết đoán, tôi rất tôn trọng. Thật đáng tiếc khi không thể tiếp tục cùng nhau,” Torii nói.

Niinami, thông thạo tiếng Anh, là chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp Keizai Doyukai, cho biết không có ý định từ chức vai trò này, theo Asahi. Ông dự kiến họp báo thường kỳ vào chiều thứ Tư để giải thích lý do từ chức.

Bị điều tra sử dụng thực phẩm bổ sung chứa chất cấm

Báo Tokyo Shimbun đưa tin cảnh sát Fukuoka điều tra liệu thực phẩm bổ sung chứa thành phần cần sa có được gửi đến nhà Niinami, liên quan đến một người bị bắt hồi tháng 7. Truyền thông Nhật cho rằng sản phẩm chứa THC, thành phần gây nghiện của cần sa, vốn bất hợp pháp ở Nhật.

Suntory, sản xuất whisky, bia và nước ngọt như Orangina, cho biết Niinami báo cáo về cuộc điều tra vào ngày 22/8 và từ chức ngày 1/9. Niinami, 66 tuổi, đã tăng đáng kể doanh thu và lợi nhuận của Suntory từ khi làm tổng giám đốc năm 2014, sau thương vụ mua Beam (Mỹ) giá 16 tỷ USD.

Theo Tokyo Shimbun, cảnh sát đã thẩm vấn Niinami và khám xét nhà ông ở Tokyo, nhưng chưa xác nhận sở hữu hay sử dụng ma túy bất hợp pháp. Cảnh sát Fukuoka chưa bình luận.

Tốt nghiệp Harvard Business School, Niinami từng là CEO của Lawson trước khi lãnh đạo Suntory, trở thành người ngoài gia đình sáng lập đầu tiên đứng đầu công ty.

Nhật Bản có luật ma túy nghiêm ngặt. Năm ngoái, Olympus sa thải CEO Stefan Kaufmann vì cáo buộc mua ma túy bất hợp pháp. Năm 2015, Toyota thả Julie Hamp sau khi bị nghi nhập lậu oxycodone.

Suntory không niêm yết, nhưng cổ phiếu đơn vị niêm yết Suntory Beverage & Food, quản lý mảng đồ uống không cồn, tăng 3% vào thứ ba, không bị ảnh hưởng lớn.