Một loạt ngân hàng hàng đầu thế giới cảnh báo

Sau một giai đoạn ổn định kéo dài suốt nửa cuối năm 2025, đồng USD - đồng tiền mạnh nhất thế giới - đang được dự báo sẽ tiếp tục trượt giá trong năm 2026.

Động thái hạ lãi suất 3 lần liên tiếp của Fed trong năm nay được kỳ vọng sẽ tiếp tục vào năm 2026. Các nhà giao dịch hiện đang đặt cược rằng Fed sẽ hạ thêm 2 lần nữa, mỗi lần 0,25 điểm phần trăm, trong bối cảnh tăng trưởng việc làm tại Mỹ đang có dấu hiệu chững lại và lạm phát chưa trở về mức mục tiêu.

Trong khi đó, các ngân hàng trung ương lớn khác như Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) lại giữ nguyên hoặc thậm chí cân nhắc tăng lãi suất. Sự phân hóa chính sách này khiến giới đầu tư có xu hướng rút vốn khỏi tài sản Mỹ và đổ sang các thị trường có lợi suất cao hơn.

Luis Oganes, trưởng bộ phận nghiên cứu vĩ mô toàn cầu của JPMorgan cho hay: “Chúng tôi thấy có nhiều yếu tố gây bất lợi cho USD hơn là hỗ trợ đồng tiền này.”

Trong khi đó, Morgan Stanley thậm chí cho rằng USD có thể giảm tới 5% chỉ trong nửa đầu năm tới.

Đồng USD suy yếu mang đến nhiều hệ quả lan tỏa đối với nền kinh tế toàn cầu. Xuất khẩu của Mỹ có thể được thúc đẩy do hàng hóa trở nên rẻ hơn trên thị trường quốc tế, điều mà chính quyền Trump mong muốn nhằm thu hẹp thâm hụt thương mại. Ngược lại, chi phí nhập khẩu sẽ tăng lên, góp phần đẩy giá tiêu dùng tại Mỹ lên cao.

Đối với các doanh nghiệp Mỹ có hoạt động toàn cầu, việc đồng USD yếu đi sẽ giúp thúc đẩy lợi nhuận khi chuyển đổi doanh thu từ nước ngoài về.

Thị trường mới nổi, đã chứng kiến dòng vốn đầu tư đổ vào mạnh mẽ trong năm nay, được dự báo sẽ còn hưởng lợi hơn nữa nếu đà giảm của USD tiếp diễn. Các chiến lược “carry trade”, tức là vay USD với lãi suất thấp rồi đầu tư vào các đồng tiền có lợi suất cao hơn, đang đem lại mức sinh lời tốt nhất kể từ năm 2009.

JPMorgan và Bank of America đều đánh giá cao tiềm năng tăng giá của đồng real Brazil và một số đồng tiền châu Á như won Hàn Quốc và nhân dân tệ Trung Quốc.

Goldman Sachs cho biết, thị trường cũng đang bắt đầu định giá triển vọng kinh tế tích cực hơn cho các đồng tiền nhóm G10 khác như CAD và AUD, đặc biệt sau khi các dữ liệu kinh tế gần đây vượt kỳ vọng.

Theo nhóm chuyên gia của Goldman Sachs,đồng USD thường có xu hướng suy yếu khi phần còn lại của thế giới đang tăng tốc.

Tuy vậy, không phải ai cũng cho rằng đồng USD sẽ suy yếu. Các nhà phân tích tại Citigroup và Standard Chartered lại tin rằng sự tăng trưởng vượt kỳ vọng của kinh tế Mỹ, đặc biệt nhờ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), sẽ tiếp tục thu hút dòng vốn vào Mỹ, giúp đồng USD giữ vững vị thế.

“Chúng tôi thấy có khả năng cao đồng USD sẽ phục hồi trong năm 2026,” nhóm phân tích của Citigroup cho biết trong bản báo cáo chiến lược thường niên.

Quan điểm này càng được củng cố khi Fed vừa nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026, dù vẫn cắt lãi suất thêm một đợt và để ngỏ khả năng cắt tiếp. Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định, Fed hiện đang cân nhắc giữa hai kịch bản là tiếp tục hạ lãi suất hoặc tạm dừng, trong bối cảnh lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu và thị trường lao động bắt đầu suy yếu.

George Saravelos - trưởng bộ phận nghiên cứu tiền tệ toàn cầu của Deutsche Bank, và cộng sự Tim Baker tại New York nhận định trong một bản tin cuối tháng 11 rằng đồng USD đã hưởng lợi từ một nền kinh tế “đáng ngạc nhiên là bền bỉ” và sự tăng giá của chứng khoán Mỹ. Nhưng họ cảnh báo đồng bạc xanh đang bị định giá quá cao và việc dòng vốn quốc tế quay trở lại các thị trường khác có thể khiến USD giảm giá đáng kể trong năm tới.

2 chuyên gia cho biết: “Nếu các dự báo này trở thành hiện thực, chúng sẽ khẳng định rằng chu kỳ tăng giá dài bất thường của USD trong thập kỷ qua đã chính thức kết thúc.”