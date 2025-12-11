Đồng USD giảm mạnh sau cuộc họp Fed: Thị trường tin sẽ có thêm hai đợt giảm lãi suất

USD giảm ngay sau cuộc họp của Fed

Fed đã hạ lãi suất thêm 25 điểm cơ bản đúng như kỳ vọng, nhưng điều khiến thị trường bất ngờ lại nằm trong giọng điệu “bồ câu” của Chủ tịch Jerome Powell tại buổi họp báo. Nhiều nhà đầu tư trước đó chờ đợi một lập trường cứng rắn hơn, tương tự cuộc họp tháng 10, song Powell lại phát tín hiệu mềm mại, cho thấy Fed có thể không quá lo ngại lạm phát như trước.

Theo Nick Rees, Trưởng bộ phận nghiên cứu vĩ mô của Monex Europe, bài phát biểu của Powell thể hiện xu hướng mềm hóa rõ rệt, kéo theo việc thị trường đồng loạt bán ra USD. Điều này dẫn tới việc đồng euro vượt ngưỡng 1,17 USD, tiến sát mức cao hai tháng.

Sự điều chỉnh kỳ vọng của nhà đầu tư càng củng cố đà giảm của USD, nhất là khi nhiều quỹ giao dịch trước đó đã chuẩn bị tâm thế cho một thông điệp “diều hâu” mà Fed rốt cuộc không đưa ra.

Các đồng tiền khác phản ứng thế nào trước sự suy yếu của USD?

Việc đồng USD trượt giá đã kéo loạt đồng tiền chủ chốt tăng mạnh. Bảng Anh vọt lên mức cao nhất trong sáu tuần, đạt 1,3391 USD. Đồng yen Nhật – vốn chịu áp lực dài hạn vì chênh lệch lãi suất quá rộng với Mỹ và châu Âu – cũng tăng 0,25%, lên 155,64 yen/USD.

Chỉ số USD Index, đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền lớn, rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 21/10, dừng tại mốc 98,543.

So với phiên tăng mạnh trước đó, đồng AUD đã điều chỉnh nhẹ, giảm 0,14% xuống còn 0,66665 USD. Đồng NZD cũng giảm 0,07%, giao dịch tại 0,5812 USD. Các nhà phân tích cho rằng đây chỉ là sự điều tiết ngắn hạn sau đà tăng mạnh của hai đồng tiền này cùng lúc USD suy yếu.

Tuy nhiên, triển vọng trung hạn của AUD và NZD vẫn phụ thuộc nhiều vào kỳ vọng chính sách tiền tệ toàn cầu và nhu cầu hàng hóa tại Trung Quốc – đối tác thương mại lớn nhất của cả hai nước.

Dù biến động không quá mạnh như euro hay bảng Anh, sự ổn định tương đối của hai đồng tiền châu Đại Dương phản ánh tâm lý thị trường đang chuyển dần từ phòng thủ sang tìm kiếm tài sản rủi ro.

Giới phân tích cho rằng thị trường đã phản ứng ngay lập tức với sự thay đổi giọng điệu của Fed, đồng thời coi đây là cơ hội để tăng khẩu vị rủi ro trong giai đoạn cuối năm.

Theo chuyên gia Tony Sycamore của IG, cuộc họp lần này “khác hoàn toàn” so với tháng 10, từ cách bỏ phiếu đến định hướng mua lại tín phiếu Kho bạc. Ông nhận định đây là “đèn xanh” cho các tài sản rủi ro bật tăng.

Thị trường tin rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn dự kiến

Dù Fed chỉ ra tín hiệu một đợt giảm lãi suất vào năm tới trong dự báo trung vị, thị trường lại tin vào hai lần cắt giảm. Nguyên nhân nằm ở thông điệp mềm mỏng từ Powell và quyết định bất ngờ của Fed về chương trình mua lại tín phiếu Kho bạc ngắn hạn.

Fed cho biết sẽ bắt đầu mua lượng lớn trái phiếu ngắn hạn từ ngày 12/12, với quy mô ban đầu khoảng 40 tỷ USD nhằm hỗ trợ thanh khoản thị trường. Quyết định này giúp các kỳ hạn ngắn của trái phiếu Mỹ bật tăng, kéo lợi suất hai năm giảm còn 3,534%, và lợi suất 10 năm cũng lùi xuống 4,133%.

Theo Societe Generale, việc Fed hành động sớm hơn dự kiến về T-bill là yếu tố khiến giới đầu tư bắt đầu “định giá lại” triển vọng chính sách tiền tệ, nghiêng về kịch bản Fed giảm lãi suất mạnh tay hơn trong năm tới.