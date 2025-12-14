Giá vàng có thể biến động mạnh tuần tới, chuyên gia khuyên nhà đầu tư nên làm gì?

Động lực chính đến từ kỳ vọng Fed sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Khi lạm phát không còn quá nóng và hoạt động kinh tế có dấu hiệu suy yếu, lãi suất cao trở nên kém phù hợp, qua đó làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng.

Giá vàng đang tiến sát một kỷ lục đóng cửa tuần mới, với mức kháng cự quanh 4.300 USD/ounce và tăng khoảng 2,5% trong tuần. Đà tăng này phản ánh niềm tin của thị trường rằng chu kỳ lãi suất cao sắp kết thúc.

Theo các chuyên gia, đồng USD yếu hơn và hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương cũng đang hỗ trợ xu hướng tăng kéo dài của kim loại quý này.

Các mốc kỹ thuật quan trọng mà nhà đầu tư cần theo dõi

Theo Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FXTM, xu hướng của vàng vẫn nghiêng rõ về phía tăng. Nếu giá vượt dứt khoát mốc 4.300 USD/ounce, thị trường có thể mở ra dư địa hướng tới vùng 4.400 USD và cao hơn.

Ngược lại, nếu giá suy yếu dưới mốc 4.300 USD, áp lực chốt lời có thể kéo vàng lùi về vùng 4.240–4.200 USD. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường đang kỳ vọng ít nhất hai đợt cắt giảm lãi suất của Mỹ trong năm tới, phe mua vẫn có nền tảng tương đối vững.

Các chuyên gia nhận định xu hướng này có thể kéo dài sang năm 2026 nếu đồng USD tiếp tục suy yếu và nhu cầu dự trữ vàng của ngân hàng trung ương duy trì ở mức cao.

Vì sao tuần tới được dự báo sẽ biến động mạnh?

Bước vào mùa nghỉ lễ cuối năm, thanh khoản thị trường thường mỏng, đặc biệt trong tuần giao dịch trọn vẹn cuối cùng của năm 2025. Điều này có thể khiến giá vàng biến động mạnh và các tín hiệu kỹ thuật trở nên kém tin cậy.

Aaron Hill, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại FP Markets, dự báo vàng sẽ dao động trong biên độ rộng từ 4.250 đến 4.380 USD/ounce. Theo ông, trong môi trường thanh khoản thấp, giá có thể biến động hàng chục USD chỉ sau một đêm.

Tuy vậy, ông cho rằng chừng nào mốc 4.255 USD còn được giữ vững, mỗi nhịp điều chỉnh vẫn nên được xem là cơ hội mua vào.

Tuần tới, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố số liệu việc làm tháng 10 và 11, cùng với dữ liệu lạm phát tháng 11. Đây đều là những yếu tố có thể làm gia tăng biến động giá vàng.

Theo dự báo, kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm khoảng 50.000 việc làm trong tháng gần nhất, cho thấy thị trường lao động tiếp tục hạ nhiệt. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được kỳ vọng tăng trên 3%.

Sự kết hợp giữa tăng trưởng chậm lại và lạm phát còn dai dẳng được xem là bối cảnh thuận lợi cho vàng, vì nó gây thêm áp lực buộc Fed phải sớm cắt giảm lãi suất.

Ngoài Mỹ, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tổ chức các cuộc họp chính sách cuối cùng trong năm. BoE được dự báo có thể tiếp tục nới lỏng, trong khi ECB nhiều khả năng giữ nguyên lãi suất.

Việc ECB duy trì chính sách ổn định có thể hỗ trợ đồng euro, qua đó tạo thêm áp lực giảm lên đồng USD. Một đồng USD yếu hơn thường là yếu tố “thuận gió” cho giá vàng.

Giới phân tích cho rằng nếu USD tiếp tục suy yếu trong những tuần cuối năm, vàng có thể nhận thêm một cú hích cuối cùng trước khi khép lại năm 2025.