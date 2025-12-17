Chuyện gì đang kéo đồng USD đi xuống?

Theo dữ liệu vừa được công bố, kinh tế Mỹ tạo thêm 64.000 việc làm trong tháng 11, vượt dự báo của giới phân tích. Con số này đánh dấu sự phục hồi sau khi nền kinh tế mất 105.000 việc làm trong tháng 10, phản ánh thị trường lao động vẫn duy trì được sức bật nhất định.

Tuy nhiên, báo cáo này được công bố muộn do ảnh hưởng của đợt đóng cửa chính phủ liên bang kéo dài 43 ngày, khiến độ tin cậy của dữ liệu phần nào bị đặt dấu hỏi. Giới phân tích cho rằng các con số “khá tích cực”, nhưng chưa đủ mạnh để tạo ra thay đổi lớn trong kỳ vọng chính sách tiền tệ.

Vì sao đồng USD vẫn suy yếu dù số liệu tốt hơn dự kiến?

Sau khi báo cáo được công bố, đồng USD giảm nhẹ so với các đồng tiền lớn, mất khoảng 0,18% so với franc Thụy Sĩ và chỉ số USD Index giảm xuống 98,15 điểm. Nguyên nhân là thị trường nhìn vào cấu trúc bên trong của dữ liệu, thay vì chỉ tiêu đề bề nổi.

Tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 4,4% lên 4,6% khiến giới đầu tư thận trọng hơn. Ngoài ra, phần lớn việc làm mới tập trung ở các lĩnh vực ít mang tính chu kỳ như y tế, cho thấy động lực tăng trưởng chưa lan tỏa rộng trong nền kinh tế.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang đặt cược khoảng 75,6% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp cuối tháng 1. Điều này phản ánh quan điểm rằng Fed vẫn có dư địa để cắt giảm lãi suất trong tương lai, nhưng chưa có áp lực cấp bách phải hành động ngay.

Các chuyên gia nhận định chính sách tiền tệ hiện vẫn hơi “thắt chặt” khi điều chỉnh theo lạm phát. Tuy nhiên, với thị trường lao động có dấu hiệu chững lại, Fed nhiều khả năng sẽ tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận thận trọng, quan sát thêm dữ liệu trước khi ra quyết định.

Các ngân hàng trung ương lớn khác đang tác động thế nào tới thị trường tiền tệ?

Tuần này, tâm điểm của thị trường là các quyết định chính sách tiền tệ toàn cầu. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được kỳ vọng giữ nguyên lãi suất, trong bối cảnh dữ liệu kinh tế khu vực đồng euro cho thấy tín hiệu trái chiều nhưng vẫn ủng hộ lập trường “duy trì lãi suất cao lâu hơn”.

Đồng euro và bảng Anh đều tăng giá so với USD, trong khi đồng yen Nhật mạnh lên trước kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể nâng lãi suất. Những biến động này cho thấy thị trường tiền tệ toàn cầu đang bước vào giai đoạn nhạy cảm, khi các ngân hàng trung ương lớn dần rẽ sang những hướng chính sách khác nhau.