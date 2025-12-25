Đồng USD đứng trước năm tồi tệ nhất kể từ 2017, đồng yên lại trở thành tâm điểm thị trường

Đồng USD suy yếu mạnh trong năm nay

Bất chấp số liệu GDP Mỹ tích cực mới công bố, kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Fed gần như không thay đổi. Thị trường vẫn đặt cược vào khả năng Fed sẽ thực hiện thêm khoảng hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026, khi áp lực lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo Goldman Sachs, kịch bản cơ sở hiện nay là Fed hạ lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, đưa mức lãi suất điều hành về vùng 3–3,25%. Triển vọng nới lỏng này khiến đồng USD chịu áp lực, đặc biệt trong bối cảnh nhiều ngân hàng trung ương lớn khác đã gần như kết thúc chu kỳ hạ lãi suất.

Chỉ số USD Index đã rơi xuống mức thấp nhất trong 2,5 tháng và đang trên đà giảm gần 10% trong cả năm – mức sụt giảm mạnh nhất kể từ 2017. Nếu đồng bạc xanh tiếp tục suy yếu trong những ngày cuối năm, mức giảm này có thể trở thành tệ nhất kể từ năm 2003.

Năm nay, USD chịu nhiều biến động do các chính sách thuế quan khó lường của Tổng thống Donald Trump, làm dấy lên lo ngại về độ an toàn của tài sản Mỹ. Bên cạnh đó, ảnh hưởng ngày càng lớn của Nhà Trắng lên Fed cũng khiến thị trường đặt câu hỏi về tính độc lập của ngân hàng trung ương này.

Các đồng tiền lớn khác đang phản ứng ra sao?

Trái ngược với USD, đồng euro đã tăng hơn 14% từ đầu năm – mức tăng tốt nhất kể từ 2003. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vừa giữ nguyên lãi suất và nâng dự báo tăng trưởng, động thái được xem là làm giảm khả năng nới lỏng thêm trong ngắn hạn.

Bảng Anh, đô la Australia và đô la New Zealand cũng hưởng lợi từ kỳ vọng chính sách thắt chặt hơn trong tương lai. Đặc biệt, các đồng tiền của những nền kinh tế châu Âu nhỏ, có mức nợ thấp như Na Uy, Thụy Sĩ hay Thụy Điển, nằm trong nhóm tăng giá mạnh nhất so với USD trong năm nay.

Thị trường vẫn đặc biệt chú ý tới đồng yên Nhật

Dù Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vừa tăng lãi suất, động thái này đã được thị trường dự báo từ trước và không đủ để ngăn đồng yên suy yếu. Những phát biểu thận trọng của Thống đốc BOJ càng khiến nhà đầu tư thất vọng, đẩy yên tiếp tục mất giá sau cuộc họp.

Tuy nhiên, tuyên bố cứng rắn mới đây của Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản rằng Tokyo “có toàn quyền xử lý các biến động quá mức của yên” đã giúp chặn lại đà giảm. Thị trường hiện trong trạng thái cảnh giác cao độ trước khả năng Nhật Bản can thiệp trực tiếp, đặc biệt khi thanh khoản cuối năm thường mỏng, tạo điều kiện thuận lợi cho các động thái bất ngờ.