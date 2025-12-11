Hãng bay phải bố trí ăn, nghỉ, đi lại, bồi thường cho khách bị hủy chuyến

Chiều 10/12, với đại đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026).

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh.

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật trước khi Quốc hội bấm nút, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, Luật bổ sung quy định người vận chuyển phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các lý do chậm, hủy chuyến do mình công bố, thông báo, đồng thời giao trách nhiệm nhà chức trách hàng không Việt Nam giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của người vận chuyển.

Đồng thời, rà soát và chỉnh lý dự thảo nhằm cụ thể các trường hợp hành khách nhận lại tiền vé hoặc số tiền tương ứng của phần vé hoặc phần dịch vụ chưa sử dụng.

Luật quy định cụ thể nghĩa vụ của người vận chuyển khi vận chuyển hành khách.

Theo đó, người vận chuyển phải thông báo kịp thời cho hành khách thông tin về chuyến bay.

Trường hợp hành khách đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng việc vận chuyển bị chậm, bị hủy hoặc bị từ chối vận chuyển mà không phải do lỗi của hành khách thì người vận chuyển phải thông báo kịp thời, xin lỗi hành khách, bảo đảm việc ăn, nghỉ, đi lại và chịu các chi phí có liên quan trực tiếp phù hợp với thời gian phải chờ đợi tại cảng hàng không.

Trường hợp hành khách đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng việc vận chuyển bị chậm, bị hủy hoặc bị từ chối vận chuyển do lỗi của người vận chuyển thì phải thu xếp hành trình phù hợp cho hành khách hoặc hoàn trả lại tiền phần vé chưa sử dụng theo yêu cầu của hành khách mà không được thu bất kỳ một khoản tiền liên quan nào.

Trường hợp do lỗi của người vận chuyển, hành khách đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng bị từ chối vận chuyển hoặc chuyến bay bị huỷ hoặc chuyến bay bị chậm kéo dài thì người vận chuyển có trách nhiệm phải trả một khoản bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách bằng tiền hoặc chứng từ khác có giá trị tương đương.

Trường hợp phải bồi thường thiệt hại theo trách nhiệm dân sự của người vận chuyển thì khoản bồi thường này được trừ vào khoản bồi thường theo trách nhiệm dân sự.

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam cũng quy định cụ thể các quyền của hành khách.

Theo đó, trường hợp hành khách không được vận chuyển do lỗi của người vận chuyển, hành khách có quyền yêu cầu người vận chuyển thu xếp hành trình phù hợp hoặc hoàn trả lại tiền phần vé hoặc phần dịch vụ chưa sử dụng.

Hành khách được người vận chuyển thông báo về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển áp dụng đối với trường hợp hành khách bị chết, bị thương, hành lý bị hư hỏng, mất và vận chuyển chậm.

Hành khách được nhận lại tiền vé hoặc số tiền tương ứng của phần vé hoặc phần dịch vụ chưa sử dụng, sau khi đã trừ chi phí và tiền phạt theo điều kiện của vé hoặc hợp đồng vận chuyển.

Hành khách cũng được từ chối chuyến bay; nếu đang trong hành trình, hành khách có quyền từ chối bay tiếp tại bất kỳ cảng hàng không hoặc nơi hạ cánh bắt buộc nào và có quyền nhận lại tiền vé hoặc số tiền tương ứng của phần vé hoặc phần dịch vụ chưa sử dụng, sau khi đã trừ chi phí và tiền phạt theo quy định của hãng hàng không.