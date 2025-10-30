Lộ diện những tuyến phố có giá đất ở đắt nhất Hà Nội

Những tuyến phố có giá đất ở đắt nhất Hà Nội

Sở Nông nghiệp & Môi trường Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo tờ trình về việc xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ 1/1/2026. Tại bảng giá đất đề xuất lần này, giá đất được chia thành 17 khu vực sau sắp xếp đơn vị hành chính, thay vì theo các quận, huyện như trước đây. Khu vực 1 - các phường trong Vành đai 1 - có giá đất cao nhất gồm Tây Hồ, Ngọc Hà, Ba Đình, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Cửa Nam, Hai Bà Trưng.

Đáng chú ý, trong đề xuất có tới 10 tuyến đường phố phần lớn thuộc quận Hoàn Kiếm (cũ) có giá cao nhất lên tới hơn 702 triệu đồng/m2.

Cụ thể, theo đề xuất đất ở thuộc vị trí 1 trên đoạn đường từ Hàng Khay đến Trần Hưng Đạo thuộc phố Bà Triệu; phố Đinh Tiên Hoàng; đoạn đường từ Lê Thánh Tông đến Quán Sứ thuộc phố Hai Bà Trưng; phố Hàng Đào; phố Hàng Khay; phố Hàng Ngang; phố Lê Thái Tổ; phố Lý Thường Kiệt; phố Nhà Thờ; đoạn đường từ Trần Thánh Tông đến Lê Duẩn thuộc phố Trần Hưng Đạo là những tuyến đường có bảng giá đất đề xuất cao nhất Hà Nội lên tới hơn 702 triệu đồng/mét vuông.

Giá đất ở nội thành Hà Nội cao nhất lên tới hơn 702 triệu đồng/mét vuông

Đứng sau các tuyến phố kể trên là đoạn đường từ Quán Sứ đến Lê Duẩn thuộc phố Hai Bà Trưng với mức giá đất gần 602 triệu đồng/mét vuông; phố Hàng Bài cũng có biểu giá đất ở lên tới hơn 576 triệu đồng/mét vuông…

Bình quân giá đất ở vị trí 1 thuộc khu vực 1 có giá hơn 255 triệu đồng/mét vuông. Mặc dù giá đất ở tại khu vực này được đề xuất ở ngưỡng rất cao, tuy nhiên, mức biến động giá không mạnh, chỉ tăng khoảng 2% so với bảng giá hiện hành.

Những khu vực có giá đất ở tăng giá mạnh nhất Hà Nội

Theo dự thảo, đề xuất tăng cao nhất là các xã ngoại thành, với mức tăng từ 16% đến 26%. Trong đó, khu vực 9 (gồm các xã Liên Minh, Ô Diên, Đan Phượng, Hoài Đức, Dương Hòa, Đông Sơn, An Khánh) có mức tăng cao nhất, khoảng 26%. Giá đất cao nhất tại nhóm này là 64,7 triệu đồng/m2, áp dụng cho vị trí 1 trên quốc lộ 32 (đoạn từ giáp phường Xuân Phương đến ngã ba vào khu đô thị Kim Chung - Di Trạch).

Bình quân giá đất ở vị trí 1 khu vực 9 đạt 30,4 triệu đồng/mét vuông, tăng từ mức 26,8 triệu đồng/mét vuông hiện nay.

Đứng ngay phía sau về mức tăng trong biểu giá đất nền Hà Nội là khu vực 7 (gồm 9 xã Tiến Thắng, Yên Lãng, Quang Minh, Mê Linh, Phúc Thịnh, Thư Lâm, Đông Anh, Vĩnh Thanh, Thiên Lộc) và khu vực 10 (gồm 12 xã Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Nam Phù, Bình Minh, Tam Hưng, Thường Tín, Hồng Vân, Thanh Oai, Dân Hòa, Thượng Phúc, Chương Dương) với mức tăng đề xuất 25%.

Khu vực 8 gồm các xã nằm trong ranh giới sông Hồng - sông Đuống - sông Ngũ Huyện Khê - vành đai 3 - Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (thuộc các xã Phù Đổng, Thuận An, Gia Lâm, Bát Tràng có giá đất ở được đề xuất tăng 24% so với bảng giá hiện hành.

Trong đó, giá đất cao nhất tại nhóm này là hơn 85 triệu đồng, áp dụng cho vị trí 1 trên đường Hà Huy Tập; khu vực có giá thấp nhất tại vị trí 1 cũng có giá hơn 12 triệu đồng thuộc các tuyến đường Kim Lan - Văn Đức (ngã tư giao cắt đường 179 với đường liên xã Văn Đức - Kim Lan đến hết địa phận thôn Trung Quan). Giá đất ở bình quân khu vực 8 là 38,8 triệu đồng.

Khu vực 13 bao gồm các xã giáp khu vực 12 nằm ngoài khoảng ranh giới đường tỉnh 87, gồm 8 xã Minh Châu, Quảng Oai, Vật Lại, Cổ Đô, Bất Bạt, Suối Hai, Yên Bài, Ba Vì. Giá đất ở khu vực này cũng tăng tới 20% so với bảng giá đất hiện hành.

Trong đó, quốc lộ 32, đoạn từ ngã tư giao với đường ĐT 412 đến hết địa phận xã Quảng Oai có giá đất đắt nhất lên tới 17,7 triệu đồng tại vị trí VT1, giá đất rẻ nhất là 4,5 triệu đồng thuộc khu vực đường tỉnh lộ 414C: Từ giáp xã Suối Hai đến điểm số 1 Đê sông Đà thuộc địa phận xã Bất Bạt.