Chủ khu du lịch sinh thái tại Đà Nẵng đang được rao bán gần 4.000 tỷ đồng là ai?

Theo đó, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) đã phát đi thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Công ty TNHH du lịch sinh thái Cồn Bắp. Tài sản đấu giá là Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp có tên thương mại là Hoian d’Or, được xây dựng trên diện tích gần 24,4ha, tại phường Cẩm Nam, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là phường Hội An, thành phố Đà Nẵng. Mức giá khởi điểm được ngân hàng đưa ra là hơn 3.979 tỷ đồng.

Theo công bố, năm 2010, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) cho Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp thuê đất để triển khai dự án.

Dự án có tổng vốn đầu tư 2.330 tỷ đồng, được khởi công tháng 4/2012, dự kiến hoàn thành và đón khách vào cuối năm 2015 với tổng mức đầu tư khoảng 2.330 tỷ đồng. Dự án với quy mô đa chức năng gồm khu nghỉ dưỡng 3-5 sao, khu mua sắm, khu vui chơi, khu căn hộ cao cấp…

Toàn bộ dự án Hoian d’Or được Nam A Bank rao bán với giá gần 4.000 tỷ đồng

Đến 4/2024, dự án đang trong giai đoạn cuối hoàn thiện hạng mục shophouse và cảnh quan, hạ tầng liên quan. Chuẩn bị triển khai thi công đối với phần khách sạn và villa.

Đầu tháng 5/2025, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam (cũ), có văn bản yêu cầu chủ đầu tư Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp phải hoàn thành các nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khắc phục các nội dung sai phạm, khuyết điểm theo các kết luận thanh tra.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH du lịch sinh thái Cồn Bắp chủ sở hữu của Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp đang được Nam A Bank rao bán đấu giá được thành lập tháng 9/2008. Thời gian qua, công ty đã có nhiều lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp và vốn điều lệ.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 11/2024, công ty có vốn điều lệ 398 tỷ đồng với 3 cổ đông góp vốn gồm 2 tổ chức và 1 cá nhân.

Trong đó, Công ty cổ phần BCG Land - thành viên của CTCP Bamboo Capital (BCG) góp hơn 199 tỷ đồng tương đương 50,1% vốn góp; Công ty Cổ phần Regeneration Investment - một trong những cổ đông tổ chức nắm giữ hơn 5% cổ phần của BCG góp hơn 196 tỷ đồng tương đương 49,4% vốn góp và cổ đông Nguyễn Tùng Lâm góp 1,99 tỷ đồng tương đương 0,5% vốn góp. Ông Nguyễn Thanh Hùng, sinh năm 1978, giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp này.

Hiện, toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH du lịch sinh thái Cồn Bắp đã được thế chấp để bảo đảm cho lô trái phiếu trị giá 2.500 tỷ đồng. Cuối tháng 2/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã thông báo tạm ngừng giao dịch đối với lô trái phiếu này.