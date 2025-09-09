Giật mình khi lô đất nền 50m2 tăng giá tới 2 tỷ đồng chỉ sau một năm

Choáng váng vì giá lô đất nền tăng mạnh

Trao đổi với phóng viên, chị Minh Anh, cư dân phường Yên Nghĩa, Hà Nội, chia sẻ: Vào tháng 9/2024, chị được một người quen chào bán lô đất nền 50m2 tại khu dịch vụ phường Đồng Mai, quận Hà Đông (nay thuộc phường Yên Nghĩa) với giá 5,5 tỷ đồng. Do hạn chế tài chính, gia đình chị không thể mua lô đất này.

Gần một năm sau, khi quay lại tìm mua đất nền tại khu vực Đồng Mai để đầu tư, vợ chồng chị Minh Anh bất ngờ trước mức tăng giá chóng mặt. Một lô đất nền 50m2 gần vị trí lô đất từng được chào bán năm ngoái giờ có giá lên đến 8 tỷ đồng, chưa kể chi phí công chứng và sang tên do người mua chịu.

Sau khi dành thời gian tìm hiểu, chị Minh Anh cho biết giá đất nền có sổ đỏ tại khu vực này phổ biến ở mức 7-7,4 tỷ đồng cho các lô thường (50m2). Những lô có vị trí bất lợi về phong thủy, như gần hố ga, bốt điện hay hướng nghĩa trang, cũng được rao bán từ 6,5 tỷ đồng trở lên. Trong khi đó, các lô góc hoặc có vị trí đẹp, hướng ra khu đô thị theo quy hoạch, được chào bán tới 9 tỷ đồng.

Những lô đất nền 50m2 khu vực này đang được chào bán với giá 8 tỷ đồng/lô

Chị Hương, một nhà đầu tư đất nền tại Thanh Xuân, Hà Nội, bày tỏ tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội đầu tư tại khu vực Đồng Mai, phường Yên Nghĩa. Cuối năm 2022, khi thị trường đất nền trầm lắng do ảnh hưởng của Covid-19, chị được giới thiệu mua đất nền tại đây với giá chỉ từ 3 đến hơn 4 tỷ đồng/lô, tùy vị trí.

Anh Mạnh Dũng, nhà đầu tư kiêm môi giới tại khu đất dịch vụ Đồng Mai, xác nhận giá đất nền khu vực này tăng mạnh trong những năm gần đây. So với cuối năm 2022, giá một số lô đất đã tăng hơn gấp đôi, đặc biệt tại các vị trí từng lập đỉnh giá đầu năm 2022.

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), trong nửa đầu năm 2025, việc sáp nhập các tỉnh, thành phố đã tạo làn sóng tác động mạnh đến thị trường bất động sản. Giá đất nền tại nhiều địa phương tăng nhanh do thông tin sáp nhập và tái cấu trúc đơn vị hành chính.

Báo cáo từ Bộ Xây dựng cho thấy, cuối quý I/2025, một số địa phương xuất hiện hiện tượng sốt đất nền cục bộ, chủ yếu mang tính đầu cơ. Trước tình hình này, cơ quan quản lý đã cảnh báo người dân và triển khai biện pháp kiểm soát thị trường. Nhờ đó, giá đất nền trong quý II/2025 chỉ tăng nhẹ 3-5% so với quý trước, cho thấy sự ổn định hơn.

Mức độ quan tâm đất nền đang giảm sau giai đoạn tăng nóng

Anh Mạnh Dũng, một nhà đầu tư kiêm môi giới tại khu đất dịch vụ Đồng Mai, Yên Nghĩa, Hà Nội, cho biết dù giá đất nền tăng mạnh, lượng giao dịch tại khu vực này đã giảm đáng kể so với thời điểm giá còn thấp. “Với mức giá hiện tại, để mua đất và xây nhà, người mua cần chi tới cả chục tỷ đồng. Điều này khiến cả nhà đầu tư và người mua ở thực chần chừ, bởi vài năm trước, chỉ cần 4-6 tỷ đồng là đủ để sở hữu đất và xây nhà”, anh Dũng chia sẻ.

Theo Batdongsan, mức độ quan tâm đến đất nền trong tháng 6/2025 giảm mạnh so với tháng 3/2025: Hà Nội giảm 47%, TP.HCM (cũ) giảm 28%, các khu vực khác giảm 33%. Nguồn cung cũng sụt giảm, với lượng tin đăng tại Hà Nội giảm 15%, TP.HCM (cũ) giảm 9% và các khu vực khác giảm 3%.

Đại diện Batdongsan nhận định: “Thị trường đất nền đang bước vào giai đoạn điều chỉnh rõ nét sau đợt tăng nóng đầu năm. Miền Bắc dẫn đầu về tăng giá, trong khi miền Nam thu hút dòng tiền thận trọng. Hạ tầng và quy hoạch vẫn là yếu tố cốt lõi quyết định tiềm năng tăng trưởng dài hạn”.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan, lý giải nguyên nhân sụt giảm giao dịch và nguồn cung là do hiện tượng “xả hàng nhẹ” và thanh khoản yếu sau đợt bùng nổ. Ông nhấn mạnh, dù bất động sản hậu sáp nhập mang lại cơ hội, nhưng để thành công, nhà đầu tư cần kiên nhẫn và chờ đợi thị trường ổn định.