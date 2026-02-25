Giá xăng dầu hôm nay (25/2): Suy giảm liên tiếp

Trên thị trường giao ngay rạng sáng nay 25/2, bảng giá dầu thô trên các sàn Trading Economics và Oilprice ghi nhận dầu thô tiếp tục suy giảm phiên thứ 3 liên tiếp.

Giá xăng dầu hôm nay 25/2: Tiếp đà suy giảm

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 50 phút (giờ Việt Nam), theo bảng giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra 66 USD/thùng, giảm 0,27 USD/thùng, tương đương mức giảm 0,42% so với ngày hôm qua.

Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 71,1 USD/thùng, giảm 0,29 USD/thùng, tương đương mức giảm 0,41% về giá so với ngày hôm qua.

Tính đến hôm nay 25/2, bình quân giá dầu thô tháng 2 tăng từ 7,9% - 8,25% so với giá bình quân tháng trước. Trong khi đó so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới suy giảm từ 2,4% đến trên 4,7%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent giao sau dao động quanh mức 71,5 USD/thùng vào thứ Ba, gần mức cao nhất trong 6 tháng, khi các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran.

Tổng thống Trump hôm thứ Hai cho biết ông muốn đạt được một thỏa thuận với Iran và các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục vào thứ Năm, nhưng cảnh báo về một “ngày rất tồi tệ” đối với Tehran nếu thỏa thuận hạt nhân không thành hiện thực. Trump cũng bác bỏ các báo cáo cho thấy Lầu Năm Góc lo ngại về rủi ro của một chiến dịch quân sự kéo dài chống lại Iran.

Những lo ngại về một cuộc xung đột quân sự tiềm ẩn ở Trung Đông, cùng với một số gián đoạn nguồn cung, đã hỗ trợ giá dầu thô trong những tuần gần đây, bù đắp cho kỳ vọng về tình trạng dư thừa khá lớn trong năm nay. Trong khi đó, các nhà giao dịch cũng đang đánh giá những rủi ro thương mại mới khi mức thuế toàn cầu 10% mới của Trump có hiệu lực từ hôm nay.

Giá xăng dầu hôm nay 25/2: Xăng dầu trong nước biến động trái chiều

Giá xăng dầu hôm nay 25/2, xăng dầu bán lẻ trong nước được điều chỉnh theo quyết định của Bộ Công Thương - Bộ Tài chính từ 15 giờ ngày 20/2.

Trong đó: - Giá xăng E5RON92 giảm 200 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), giá bán lẻ không cao hơn 18.634 đồng/lít (thấp hơn xăng RON95-III 518 đồng/lít; - Giá xăng RON95-III giảm 146 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), giá bán lẻ không cao hơn 19.152 đồng/lít; - Giá dầu diesel 0.05S tăng 62 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), giá bán lẻ không cao hơn 18.525 đồng/lít; - Giá dầu hỏa tăng 103 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.615 đồng/lít; - Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 293 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành), giá bán lẻ không cao hơn 15.862 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 12/02/2026 - 19/02/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: IEA hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh; tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu gia tăng.

OPEC+ dự kiến tăng sản lượng khai thác dầu từ tháng 4 năm nay; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn; đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine kết thúc nhưng không đạt được sự thỏa hiệp… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 12/02/2026 và kỳ điều hành ngày 20/02/2026 là: 73,570 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,210 USD/thùng, tương đương giảm 1,62%); 75,725 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,855 USD/thùng, tương đương giảm 1,12%); 87,905 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,461 USD/thùng, tương đương tăng 0,53%); 87,755 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 0,223 USD/thùng, tương đương tăng 0,25%); 435,653 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 9,691 USD/tấn, tương đương tăng 2,28%).