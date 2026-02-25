Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Xổ số miền Nam: Người phụ nữ gây “sốt” khi đổi 46 vé trúng độc đắc trong 3 ngày

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Trong 3 ngày, người phụ nữ này đã đổi thưởng cho các khách hàng trúng độc đắc 46 tờ vé số của xổ số miền Nam.

Từ khuya 24 đến sáng 25-2, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi đại lý vé số Trần Anh ở TP Cần Thơ chia sẻ lên trang Facebook của đại lý mình dòng trạng thái liên quan kết quả xổ số miền Nam: "Trong 3 ngày, 1 chị đại lý cấp 1 ở Tây Ninh đổi 46 vé độc đắc. Đỉnh thật", thì đã nhận được hàng trăm lượt thích, chia sẻ và bình luận từ hàng loạt khách hàng và các đại lý vé số khác.

Người phụ đang gây "sốt" này là chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, vé số Bình Dương, do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng chiều 20-2, giải độc đắc (dãy số 464716) được xác định trúng tại TPHCM. Tuy nhiên, đến ngày 22-2 (mùng 6 Tết), một khách hàng ở phường Tân Uyên, TPHCM đã liên hệ với chị Phương Lan để chị mang 20 tỉ đồng đến tận nhà đổi thưởng cho vị khách may mắn trúng độc đắc 10 vé.

Chị Phương Lan liên tục đổi giải độc đắc trong 3 ngày. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Đến ngày 23-2 (mùng 7 Tết), chị Phương Lan tiếp tục đổi thưởng cho một khách hàng trúng độc đắc (dãy số 902794) 13 vé Tiền Giang, do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng chiều 22-2.

Đặc biệt, trong ngày 24-2, chị Phương Lan đã đổi thưởng cho những khách hàng trúng độc đắc tổng cộng 23 tờ vé số của các đài Tiền Giang (mở thưởng chiều mùng 6 Tết), Sóc Trăng (mở thưởng chiều mùng 2 Tết), Cà Mau (mở thưởng chiều mùng 7 Tết) và Vũng Tàu (mở thưởng chiều mùng 8 Tết).

