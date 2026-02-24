Giá vàng hôm nay mới nhất (24/2) bất ngờ giảm: Nhà vàng vẫn bán "trên giấy" trong khi nhu cầu tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 24/2 nhiều biến động, người mua xếp hàng dài

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 24/2, nhu cầu mua vàng tiếp tục tăng mạnh khi ngày vía Thần tài đến gần. Người mua đội mưa xếp hàng dài trong khi giá vàng hôm nay với vàng nhẫn giảm nhẹ.

Bà Phùng Thị Lan (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, bà tranh thủ đi mua vàng sớm dịp đầu năm, nếu chờ đúng ngày vía Thần tài sẽ rất đông.

"Tôi nghĩ rằng mua vàng dịp đầu năm là may mắn rồi, không cần thiết mua đúng ngày vía Thần tài. Nhiều năm trước đi mua đúng ngày đông quá nên năm nay tôi đi mua sớm hơn", bà Lan chia sẻ.

Người mua xếp hàng dài tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (29 Trần Nhân Tông, Hà Nội). Ảnh: Thái Nguyễn

Nhân viên cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (29 Trần Nhân Tông, Hà Nội) cho biết, cửa hàng hôm nay bán ra tối đa 5 lượng vàng nhẫn/người. Khách hàng mua dưới 1 lượng vàng sẽ được nhận ngay, còn nếu mua nhiều hơn sẽ nhận giấy hẹn ngày 11/3 qua lấy sản phẩm.

Tính đến 13 giờ 45 phút ngày 24/2, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji ở Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Nhiều cửa hàng vàng có các hoạt động để chào đón ngày vía Thần Tài. Ảnh: Thái Nguyễn

Ngoài ra, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới bất ngờ giảm mạnh

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 13 giờ 45 phút hôm nay ngày 24/2 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 5.169 USD/ounce, giảm mạnh 71 USD/ounce so với sáng nay.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, sự biến động liên tục của tình hình địa chính trị tiếp tục tạo ra sự bất ổn chưa từng có trong thị trường kim loại quý, khi căng thẳng leo thang ở Trung Đông đã đẩy giá vàng lên 5.200 USD/ounce.

Tuy nhiên, một nhà quản lý quỹ đang cảnh báo các nhà đầu tư nên bỏ qua những thông tin nhiễu loạn và tập trung vào các yếu tố cơ bản rộng hơn đang thúc đẩy xu hướng tăng dài hạn.

Bà Jen Bawden, người sáng lập kiêm CEO của Bawden Capital, cho biết mặc dù căng thẳng leo thang, các nhà đàm phán của Mỹ và Iran được cho là sẽ gặp nhau vào thứ Năm tại Geneva để tìm kiếm giải pháp tránh xung đột quân sự.

“Nếu đạt được thỏa thuận ở Geneva hoặc có bước đột phá ở Trung Đông, giao dịch an toàn sẽ sụp đổ với sức mạnh của "một cơn bão". Một khi nỗi sợ chiến tranh biến mất và phí bảo hiểm rủi ro chính trị đã đẩy giá vàng xuống, thị trường sẽ tỉnh giấc trước một thực tế vật chất khắc nghiệt", bà Bawden phân tích.

Bà Bawden nói thêm rằng bà dự đoán sẽ có nhu cầu từ châu Á khi các nhà đầu tư Trung Quốc quay trở lại thị trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Và nếu xảy ra xung đột rộng hơn ở Trung Đông, bà Bawden cho biết giá vàng có thể nhanh chóng tăng trở lại mức 5.500 USD/ounce.