Con vật gì mắt tròn xoe, ham ăn cá, chuối chín đang giúp nông dân Nghệ An "cất tiền tỷ"?

Mô hình nuôi chồn hương phát triển mạnh ở Nghệ An, nhiều nhà giàu lên nhờ con vật mắt tròn xoe

Những năm gần đây, mô hình nuôi chồn hương thương phẩm và chồn hương sinh sản đang phát triển mạnh tại địa bàn tỉnh Nghệ An, chứng minh được hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Nhiều trang trại nuôi chồn hương quy mô lớn được đầu tư hiện đại. Nhờ nuôi chồn hương, nhiều gia đình có của ăn của để, làm giàu ngay trên chính quê hương của mình.

Anh Võ Văn Nguyên ở xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An xây dựng chuồng trại hiện đại nuôi hơn 400 con chồn hương. Con động vật mắt tròn xoe đang giúp anh Nguyên thu về tiền tỷ mỗi năm. Ảnh: N.T

Một trong số những trang trại nuôi chồn hương quy mô lớn được đầu tư bài bản phải kể đến gia đình anh Võ Văn Nguyên ở xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An. Hiện anh Nguyên đang sở hữu đàn chồn hương lên đến hơn 400 con, gồm 300 con chồn hương bố mẹ và hơn 100 con chồn hương thương phẩm. Trang trại của anh Nguyên cũng trở thành địa chỉ cung ứng con giống tin cậy mà người dân khắp nơi tìm về mua.

“Khi nuôi chồn hương điều quan trọng nhất là chuồng trại đảm bảo thoáng mát vào mùa hè, ấm khi đông đến. Đặc biệt, chuồng trại phải đảm bảo yên tĩnh để phù hợp với tập tính loài của chồn hương. Hàng ngày mình chỉ cần vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, cho ăn đầy đủ thì con chồn hương sẽ sinh trưởng phát triển tốt. Chồn hương sinh sản đều đặn, mỗi năm từ 1 - 2 lứa, mỗi lứa 2 - 5 con”, anh Nguyên chia sẻ.

Khi đến thăm trang trại nuôi chồn hương với quy mô đàn gần 200 con của anh Phạm Viết Phi ở phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, nhiều người không khỏi bất ngờ. Tại đây, từng ô nuôi được ngăn cách đều, đàn chồn hương ăn khỏe đẻ sòn sòn, giúp anh Phi thu về khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm.

Chồn hương, con động vật mắt tròn xoe, ham ăn cá và chuối đang giúp nhiều nông dân ở Nghệ An làm giàu. Ảnh: N.T

Anh Phạm Viết Phi cho biết: “Sau khi đi tham quan ở một số mô hình nuôi chồn hương, tôi thấy đây là loài vật dễ nuôi, đầu ra khá ổn định, hiệu quả kinh tế cao nên quyết định đầu tư nuôi thử loài vật này. Nuôi chồn hương không tốn nhiều công chăm sóc, thức ăn hàng ngày chủ yếu là chuối, cá nấu chín nên chi phí thấp. Hiện tại, nhu cầu của khách hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An về chồn hương giống đang tăng cao. Vì thế, tôi sẽ tiếp tục mở rộng thêm chuồng trại, tăng quy mô đàn nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế”.

Chỉ tính riêng trên địa bàn phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, hiện đã có 4 trang trại nuôi chồn hương quy mô lớn. Tất cả các trang trại đang hoạt động tốt mang lại hiệu quả cao.

Thị trường chồn hương tiêu thụ ổn định, mô hình hiệu quả đang được nhân rộng tại Nghệ An

Anh Nguyễn Văn Chương, chủ trang trại nuôi chồn hương ở xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An cho biết, nhu cầu về con giống hiện cũng rất cao. Trang trại đang nuôi 110 con chồn hương sinh sản vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường. Chồn hương có từng nào cũng bán hết. Thậm chí nhiều người đã đặt hàng từ trước.

Mô hình nuôi chồn hương sinh sản của anh Nguyễn Văn Chương ở xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An. Anh Chương cho biết, nhu cầu con chồn hương giống đang rất cao, có từng nào cũng bán hết. Ảnh: N.T

Hiện tại, chồn hương giống đang được các chủ trang trại ở Nghệ An bán với giá từ 9 - 12 triệu đồng/cặp, tùy thuộc vào trọng lượng, ngày tuổi. Bên cạnh đó, chồn hương thương phẩm cũng đang được bán giá ở mức 1,3 - 1,6 triệu đồng/kg tùy thuộc vào chất lượng thịt. Chồn hương thương phẩm đang được các nhà hàng, khách sạn tiêu thụ mạnh nên đầu ra rất ổn định.

Khi nuôi chồn hương, người dân cũng cần tìm hiểu, hoàn thiện các thủ tục pháp lý và được cấp phép. Quá trình nuôi, xuất bán cũng cần phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Anh Lê Minh Tú ở phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An - một trong những ông chủ trang trại thành công lớn khi nuôi chồn hương. Ảnh: N.T

Một trong những chủ trang trại nuôi chồn hương quy mô lớn là anh Lê Minh Tú ở phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An. Đàn chồn hương đang giúp anh Tú thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm nhờ bán con giống.

Trực tiếp tham quan tại những trang trại nuôi chồn hương, ông Nguyễn Viết Hùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết: “Đàn chồn hương đang dần được nhân rộng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Mô hình nuôi chồn hương đã chứng minh được hiệu quả kinh tế rất cao. Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con để tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ thành lập tổ hội nghề nghiệp, cùng chung tay với bà con xây dựng thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị cho con chồn hương”.