Đại gia Việt bán dự án tòa tháp 40 tầng với hơn 1.200 căn hộ cho đối tác Malaysia là ai?

Đại gia Việt bán dự án tòa tháp 40 tầng cho đối tác Malaysia

Tờ Thestar và một loạt trang tin lớn của Malaysia mới đây đưa tin công ty bất động sản SkyWorld của Malaysia thông qua công ty con SkyWorld Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) với Công ty TNHH MTV Vina An Thuận Phát và người đại diện Lê Văn Phong về chuyển nhượng dự án Khu phức hợp căn hộ thương mại Sài Gòn - Thuận An (Sai Gon - Thuan An Central) tại TPHCM. An Thuận Phát là chủ đầu tư hợp pháp của dự án và đã được cấp quyền sử dụng đất từ ​​ngày 8/10/2004.

Theo các điều khoản của biên bản ghi nhớ, SkyWorld sẽ có ba tháng để tiến hành thẩm định và đàm phán độc quyền các điều khoản chính của thương vụ mua lại được đề xuất, bao gồm giá cả, cấu trúc thỏa thuận và các điều kiện khác.

Dự án này có diện tích 9.443,5 m2 tại phường Lái Thiêu (trước thuộc tỉnh Bình Dương), nay là TPHCM. ﻿Dự kiến, quy mô xây dựng là tòa nhà cao tầng với chiều cao 40 tầng, gồm hơn 1.200 căn hộ. Dự kiến, doanh nghiệp Malaysia sẽ mua lại toàn bộ vốn điều lệ của doanh nghiệp Việt Nam và các lợi ích đi kèm với số tiền 850 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 6/2025, nhiều doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Hà Đô, Phú Đông Group, MIK Group, Khải Hoàn Land… quan tâm tìm hiểu dự án này nhưng khi nghe đến mức giá chào bán lên tới 900 tỷ đồng thì đã "bỏ chạy".

SkyWorld cho biết dự án nằm gần siêu thị Lotte Mart, bệnh viện quốc tế và các trung tâm công nghiệp lớn như Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Tân Cảng và Sóng Thần. Vị trí này hứa hẹn kết nối mạnh mẽ và sức hấp dẫn về phong cách sống cho cư dân tương lai.

Quy mô những doanh nghiệp do đại gia Lê Văn Phong làm lãnh đạo?

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Vina An Thuận Phát có tiền thân là Công ty TNHH MTV Hàm Rồng được thành lập tháng 12/2004. Thời gian qua, doanh nghiệp có nhiều lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, ở lần thay đổi vào tháng 11/2022, công ty tăng vốn điều lệ từ gần 921 tỷ đồng lên gần 1.321 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể.

Ở lần thay đổi thông tin doanh nghiệp gần nhất vào tháng 6/2025, ông Lê Văn Phong (sinh năm 1967) giữ vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. Công ty cũng đăng ký 53 ngành nghề kinh doanh và 10 lao động.

Ngoài vai trò người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Vina An Thuận Phát, doanh nhân sinh năm 1967 còn là người đại diện theo pháp luật của 3 coanh nghiệp khác gồm Công ty cổ phần Phương An Sài Gòn; Công ty cổ phần Phương Anh Đồng Nai và Công ty cổ phần Phương Anh Hà Nội.

Trong đó, Công ty cổ phần Phương An Sài Gòn được thành lập tháng 1/2018, vốn điều lệ 200 tỷ đồng với 5 cổ đông góp vốn, trong đó ông Lê Văn Phong, Nguyễn Huy Dũng và Lê Bật Thành mỗi người góp 2 tỷ đồng (tương đương 1% vốn góp), cổ đông Lê Bật Trung góp 14 tỷ đồng (tương đương 7% vốn góp), cổ đông Ngô Thị Ngọc Thúy góp 180 tỷ đồng (tương đương 90% vốn góp). Thời điểm thành lập, ông Lê Bật Trung (sinh năm 1985) giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Đến tháng 3/2018, vốn điều lệ công ty tăng mạnh từ 200 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 6/2025, ông Lê Văn Phong giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp đăng ký 101 ngành nghề kinh doanh cùng 5 lao động.

Công ty cổ phần Phương Anh Đồng Nai được thành lập cuối tháng 1/2018, với vốn điều lệ 200 tỷ đồng, gồm 5 cổ đông góp vốn là Lê Văn Phong, Lê Bật Trung, Nguyễn Huy Dũng, mỗi người góp 2 tỷ đồng (tương đương 1% vốn góp), cổ đông Lê Bật Thành góp 14 tỷ đồng (tương đương 7% vốn góp) và cổ đông Ngô Ngọc Thúy góp 180 tỷ đồng (tương đương 90% vốn góp). Thời điểm thành lập, ông Lê Bật Thành (sinh năm 1982) giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 12/2021, ông Lê Văn Phong được bổ nhiệm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc và là người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Phương Anh Hà Nội được thành lập tháng 9/2019, vốn điều lệ 100 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập là Lê Đình Trung góp 5 tỷ đồng (tương đương 5% vốn góp), Công ty cổ phần Phương Anh Sài Gòn góp 50 tỷ đồng (tương đương 50% vốn góp) và Công ty cổ phần Phương Anh Bình Dương góp 45 tỷ đồng (tương đương 45% vốn góp). Ông Lê Văn Phong giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, đến nay, doanh nghiệp này không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh.