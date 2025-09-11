Là thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, Viettel đang kinh doanh ra sao?

100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam giá trị 38,4 tỷ USD

Báo cáo "Vietnam 100 2025" của Brand Finance cho biết tổng giá trị của 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm nay đạt 38,4 tỷ USD. Con số này giảm 14% so với năm ngoái do tình hình kinh tế gặp thách thức.

Năm nay, Viettel tiếp tục giữ vững "ngôi vương" năm thứ 10 liên tiếp, với giá trị thương hiệu gần 7,4 tỷ USD. Tập đoàn củng cố vị thế thị trường thông qua mở rộng mạng lưới 5G - dự kiến phủ sóng 99% dân số vào năm 2030 và hợp tác chiến lược với Visa nhằm thúc đẩy thanh toán điện tử.

Đứng thứ hai và ba lần lượt là Vinamilk (giảm 2%, trên 2,6 tỷ USD) và Vietcombank (tăng 16%, gần 2,4 tỷ USD). Trong đó, Ngân hàng Quân đội (MB) tăng trưởng nhanh nhất với giá trị thương hiệu tăng 87%, đạt gần 1,6 tỷ USD. Chiến lược ưu tiên số hóa và mở rộng sang mảng ngân hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đã thúc đẩy sự tăng trưởng ấn tượng này.

Có 6 ngân hàng có mặt trong top 10 thương hiệu giá trị nhất, trong khi Vinpearl là thương hiệu mạnh nhất Việt Nam - Ảnh Brand Finance

Tổng giá trị 100 thương hiệu hàng đầu giảm nhưng một số ngành đã chứng minh được khả năng phục hồi, bao gồm ô tô (tăng 49%), bất động sản (tăng 27%), hậu cần (tăng 25%), hàng không (tăng 15%) và công nghệ (tăng 10%), tất cả đều cho thấy sự tăng trưởng đáng kể.

Ngành bất động sản tăng 27%, dẫn đầu bởi Vinhomes - công ty thuộc hệ sinh thái của Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng; trong khi lĩnh vực công nghệ tăng 10%. Giá trị thương hiệu FPT tăng 18% lên 1,2 tỷ USD nhờ mở rộng dịch vụ số và đổi mới công nghệ.

Vinpearl (giá trị thương hiệu 204 triệu USD) khẳng định vị thế là thương hiệu mạnh nhất Việt Nam, với Chỉ số Sức mạnh Thương hiệu (BSI) đạt 97,5/100 và xếp hạng sức mạnh thương hiệu AAA+. Sức mạnh và giá trị vững chắc của thương hiệu phản ánh rõ nét niềm tin sâu sắc của người tiêu dùng, uy tín và vị thế thống lĩnh thị trường.

Sau Vinpearl, Vietcombank và Bảo Việt (603 triệu USD) lần lượt xếp thứ hai và thứ ba về sức mạnh thương hiệu, với điểm BSI lần lượt là 95,3/100 và 92,8/100.

Petrolimex (giá trị thương hiệu tăng 14% lên 567 triệu USD) củng cố vị thế trong lĩnh vực dầu khí với việc mở rộng mạng lưới bán lẻ và đầu tư vào các sản phẩm nhiên liệu sạch hơn.

Hãng hàng không Vietjet Air của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo có giá trị thương hiệu tăng 11% lên 417 triệu USD, tiếp tục phát triển với tư cách là thương hiệu hàng không hàng đầu Việt Nam, mở rộng mạng lưới và đa dạng hóa nguồn doanh thu.

Trong khi đó, giá trị thương hiệu của Vietnam Airlines tăng 21% lên 376 triệu USD, củng cố vị thế là hãng hàng không quốc gia, hưởng lợi từ sự phục hồi mạnh mẽ về nhu cầu hành khách và mở rộng các tuyến bay quốc tế.

Viettel đang kinh doanh ra sao?

Không chỉ có 10 năm liên tiếp giữ vị trí ngôi vương là thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, Viettel cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong những năm gần đây.

Trong năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận tổng doanh thu và thu nhập đạt 172.519, lợi nhuận trước thuế ghi nhận 46.330 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 35.266 tỷ đồng.

Sang năm 2024, tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất của cả tập đoàn là 193.715 tỷ đồng, vượt hơn 8.800 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra. Trong đó, công ty mẹ Viettel đóng góp 106.121 tỷ đồng.

Sau trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Viettel đạt 54.337 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay và vượt gần 8.200 tỷ đồng so với dự kiến. Trong tổng lợi nhuận có được, công ty mẹ chiếm phần lớn với hơn 40.603 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 41.950 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế công ty mẹ ghi nhận 32.723 tỷ đồng.

Hàng loạt các khí tài công nghệ cao của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Cùng với khoản lợi nhuận sau thuế gần 2 tỷ USD, thu nhập bình quân của người lao động tại Tập đoàn Viettel cũng cải thiện, đạt 33,5 triệu đồng/người/tháng, tăng khoảng 2,8 triệu đồng so với kế hoạch đề ra.

Nếu xét riêng ở công ty mẹ Viettel, thu nhập bình quân của người lao động đạt tới 50,2 triệu đồng/tháng, cao hơn mức 47,6 triệu đồng theo kế hoạch đặt ra trước đó.

Tập đoàn lớn nhất ngành quân đội này đã đóng góp 46.345 tỷ đồng trong năm 2024 để nộp thuế và các khoản khác. Trước đó, trong năm 2023, doanh nghiệp này cũng đã nộp thuế và các khoản phải nộp Nhà nước hơn 37.818 tỷ dồng.

Đến cuối năm 2024, tổng tài sản hợp nhất của Viettel đạt 344.564 tỷ đồng, tăng gần 48.000 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng mức tăng 16%. Trong đó, vốn chủ sở hữu ghi nhận mức tăng đáng kể, thêm gần 16.300 tỷ đồng, đạt 205.978 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tài sản dài hạn tăng gấp đôi lên 133.919 tỷ đồng, chủ yếu nhờ khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng mạnh từ 8.796 tỷ đồng lên tới 62.856 tỷ đồng, gấp 7,2 lần so với đầu kỳ.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả cũng tăng từ 106.858 tỷ đồng lên 138.585 tỷ đồng, tương ứng tăng 30%. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 73% và tăng khá mạnh, từ mức 74.339 tỷ đồng lên 101.362 tỷ đồng.

Mới đây, Viettel đã khởi công hai công trình gồm Trung tâm dữ liệu và Trung tâm R&D với tổng trị giá một tỷ USD. Trong đó, dự án Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Viettel được đầu tư 10.000 tỷ đồng trên diện tích 13 ha tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Công trình gồm 6 tòa nhà thông minh, dự kiến hoàn thành vào 2030.

Trung tâm Dữ liệu An Khánh được xây dựng trên diện tích 1,9 ha, tổng vốn đầu tư 17.500 tỷ đồng, công suất thiết kế 60MW – kỳ vọng trở thành trung tâm dữ liệu lớn nhất miền Bắc. Dự kiến giai đoạn 1 sẽ vận hành từ quý II/2026 và đến năm 2030 sẽ nâng cấp thành Trung tâm Dữ liệu Siêu quy mô (Hyperscale Data Center) thứ hai của Viettel.